U-17-Weltmeisterschaft: Die Talente aus dem Südwesten

Max Moerstedt (TSG Hoffenheim): Ein absolutes Sturm-Talent. In der laufenden Saison erzielte der 17-jährige Mannheimer bereits zehn Tore und ist damit maßgeblich an der Tabellenführung der TSG Hoffenheim in der A-Junioren-Bundesliga beteiligt. Auch in der Nationalmannschaft bleibt er treffsicher und erzielte bereits drei Tore, unter anderem auch das 2:1 im WM-Achtelfinale gegen die USA.