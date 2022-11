Deutscher WM-Kader: Diese Spieler aus dem Südwesten fahren nach Katar

Jamal Musiala wurde in Stuttgart geboren. In seiner Jugend spielte er unter anderem für den FC Chelsea, bevor er 2019 in die U17 des FC Bayern München wechselte. Zur Saison 2020/21 rückte Musiala fest in den Profikader auf. Der 19-Jährige tendierte zunächst zu einer Laufbahn in der englischen Nationalmannschaft, entschied sich im Februar 2021 aber für den DFB. Er absolvierte bereits 17 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft. Musiala zählt zu den Hoffnungsträgern und ist heißer Anwärter auf einen Platz in der Startelf bei der anstehenden WM in Katar.

IMAGO ULMER Pressebildagentur