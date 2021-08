Auf einem EM-Poster posiert neben den Einzelporträts der DFB-Stars Fabian, ein gehörloser Schüler einer Schule aus Horgenzell, und gebärdet die Namen der Spieler. Was steckt dahinter?

Etwa 80.000 Gehörlose leben laut Angabe des Deutschen Gehörlosen-Bundes in Deutschland. Betroffene müssen täglich Kommunikationshürden überwinden und drücken sich mittels Gebärdensprache aus, einer komplexen Verbindung aus Gestik und Mimik.

Horgenzeller Schüler entwickeln Fußball-Poster in Gebärdensprache

Dabei komme es insbesondere beim Thema Fußball immer wieder zu neuen Herausforderungen, erzählt Daniel Fabian. Der 60-Jährige ist Lehrer einer sonderpädagogischen Schule in Horgenzell (Landkreis Ravensburg) und Leiter der Schülerzeitung "Mühlezeitung".

Gemeinsam mit seinen gehörlosen Schülern hat er zur EM 2021 ein Poster entwickelt, das alle Namen der DFB-Spieler in Gebärden zeigt. Doch die Idee reicht weit zurück. Schon vor Jahren kam die Idee zum ersten Fußball-Gebärden-Poster auf.

Ronaldos Muskeln als Gedankenanstoß

"Einer meiner Schüler hat eines Morgens immer wieder wie wild auf seine Muskeln, auf seinen Bizeps gezeigt und ich dachte: Was will er denn? Will er mir zeigen, dass er stark ist?" Nach einigem hin und her stellte sich heraus: Der Schüler wollte mit der Geste den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo darstellen, der damals am vorherigen Wochenende einen Hattrick erzielt hatte und bekannt dafür ist, sich beim Torjubel das Trikot vom Leib zu reißen und seine stählernen Muskeln zu präsentieren.

Die Schülerredaktion um Fabian bemerkte: Für Namen der Spieler oder bestimmte Fußball-Fachbegriffe gab es keine Gebärden. Wenn sich die sportbegeisterten Schüler montags in der Redaktionskonferenz trafen und sich über das Fußball-Wochenende austauschen wollten, traten immer wieder Verständigungsschwierigkeiten auf. Eine Lösung musste her.

Fußballbegriffe und Spielernamen für Gehörlose

Die fand die Redaktion schnell: ein Fußball-Poster für Gehörlose. Das Poster sollte wichtige Fußballbegriffe - wie Abseits, Kopfball oder Schwalbe - in Gebärdensprache abbilden. Wo keine Gebärden in den Gebärdenlexika zu finden waren, entwickelte die Redaktion eigene. So entstand zur EM 2012 das erste Poster, in welchem 48 wichtige Begriffe dargestellt wurden, die es nach Ansicht der Schüler brauchte, um sich rege über den Fußball austauschen zu können.

Nach einem Projektvorschlag beim DFB entstand zwei Jahre später, zur WM in Brasilien die Weiterentwicklung dessen: ein Poster mit den Gebärden der Namen der DFB-Stars. Neben den Einzelporträts der Spieler posiert seitdem bei jedem internationalen Großturnier ein Schüler, der den entsprechenden Name für Gehörlose darstellt. So auch jetzt wieder, zur EM 2021.

So sehen die Gebärden für die DFB-Stars aus

Neuer, Ginter, Müller, sogar für den jungen Musiala gibt es bereits eine eigene Gebärde. Ursprünglich stammen einige davon aus den Überlegungen der Mühlezeitung-Redaktion. Mittlerweile schaut diese aber, welche Gebärden bereits in der Community verankert sind und greift diese für das Poster auf. Auch deshalb ist die ursprüngliche Herkunft nicht in jedem Fall zurückzuführen.

So entstehen die Gebärden

Wie einzelne Gebärden entstehen, erklärt der Lehrer so: "Sie müssen in den Ablauf der Gebärdensprache integrierbar sein und beziehen sich auf die Schriftsprache der Namen, auf das Aussehen oder auf kennzeichnende Eigenschaften der Spieler."

Weil ihm eine fröhliche Art zugeschrieben werde, werde für Thomas Müller beispielsweise die Gebärde für das Wort "lachen" verwendet. Bei Robin Koch hingegen biete sich der Nachname an - seine Gebärde ist gleich der für das Wort "kochen". Gelegen kämen außerdem prägnante Torjubel von Fußballspielern, wie der von Serge Gnabry, der nach jedem Tor mit seiner rechten Hand wie mit einem Rührstab herumrührt.

Ebenfalls prägnant, aber ein Beispiel für eine nicht in den Ablauf integrierbare Handlung, sei der Torjubel von Cristiano Ronaldo. Der Stürmer von Juventus Turin zelebriert nach jedem Tor seinen unverkennbaren "Siii-Jubel", bei dem er in die Luft springt und dort eine halbe Pirouette dreht. "Jeder weiß, wer damit gemeint ist, aber ich kann nicht einfach in die Luft springen, wenn ich mich schnell mitteilen möchte", sagt Fabian.

Poster als Inklusionsmöglichkeit

Internationale Fußballturniere, wie die EM 2021, sieht der Lehrer als große Chance. Die Poster würden nicht nur die Kommunikation der Gehörlosen untereinander erleichtern, sondern seien zudem eine großartige Inklusionsmöglichkeit:

"Viele Lehrer nutzen die Poster an Schulen, um ihre Schüler mittels des Fußballs für das Thema zu sensibilisieren und zu zeigen: Es gibt diese Community, es gibt diese Menschen, die gehörlos sind. Zudem lösen Gebärden, wie die von Serge Gnabry, Kommunikationsschwierigkeiten auf, weil sie für jeden zu verstehen sind."