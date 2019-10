Ein weiterer Schützling aus Christian Streichs Schule: Matthias Ginter. Der 25-jährige Innenverteidiger gab sein Debüt für die DFB-Elf am 5. März 2014 gegen Chile. In der 89. Minute wurde er für Mesut Özill eingewechselt. 2014 wurde Ginter mit der Nationalmannschaft Weltmeister. Eingesetzt wurde der gebürtige Freiburger beim Turnier in Brasilien von Joachim Löw nicht.

Imago Imago