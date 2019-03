Paul Nebel (2002) – Noch ist er ein absoluter Geheimtipp, aber womöglich wird man schon bald mehr von ihm hören. Der erst 16-Jährige ist derzeit Kapitän der U17 von Mainz 05 und hat in dieser Saison in 18 Bundesliga-Spielen der B-Junioren bereits 23 Scorer-Punkte gesammelt (zwölf Tore, elf Vorlagen). Auch in den Junioren-Nationalmannschaften des DFB hat sich der Rechtsaußen schon mehrfach bewiesen und könnte seine Torgefahr schon in ein paar Jahren bei den Profis beweisen.

