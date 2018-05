27 Minuten auf dem heiligen Rasen von Wembley haben das Leben des Fußballers Oliver Bierhoff auf den Kopf gestellt. Der Europameister und Weltmeister-Manager wird 50.

Seine Berühmtheit verdankt Oliver Bierhoff eigentlich Monika Vogts. Die Ehefrau des damaligen Bundestrainers Berti hatte ihrem Mann vor der EM 1996 gesagt: "Nimm den Oliver mit, er wird es dir danken!" Monika Vogts sollte Recht behalten.

30. Juni 1996: ein Tor für die Ewigkeit

Als Deutschland im EM-Endspiel auf Tschechien traf, war das Turnier für Oliver Bierhoff bis dahin schlecht verlaufen. Trotz großer Verletzungssorgen hatte er vor dem Finale gerade einmal 82 Minuten gespielt. Als er im Endspiel eingewechselt wurde, lag Deutschland mit 0:1 zurück. Bierhoff erzwang mit seinem Ausgleichstreffer die Verlängerung und erzielte in der 95. Minute das erste Golden Goal der Geschichte: Deutschland war Europameister.

30. Juni 1996: Oliver Bierhoff bejubelt das Golden Goal bei der EM in England Imago imago/Horstmüller

"Der schöne Oli" - ein Fußball-Vagabund

Als Oliver Bierhoff sich mit dem Golden Goal seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicherte, war er schon 28 Jahre alt. Weil er in der Bundesliga bei Bayer 05 Uerdingen, dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach wenig erfolgreich war, spielte er längst im Ausland (allein elf Jahre verbrachte er in Italien, u.a. bei Undinese Calcio und dem AC Milan), in Deutschland war Bierhoff damals weitgehend unbekannt. Das änderte sich nach dem EM-Tor schlagartig: Auch die Werbebranche flog auf den Typ "Schwiegermutters-Liebling". Spätestens nach Bierhoffs Shampoo-Werbung hatte er den Spitznamen "Schöner Oli" weg.

Vom Rasen in die Chefetage

Als Jungprofi hatte der gebürtige Karlsruher nebenbei sein Abi gemacht. An der Fern-Uni studierte er Wirtschafts-Wissenschaften. Und fand nach der aktiven Karriere beim DFB seinen Traumjob. Als Manager der Nationalmannschaft fing er 2004 mit Jürgen Klinsmann an, professionalisierte das DFB-Vorzeige-Team und wurde mit Joachim Löw 2014 Weltmeister. Inzwischen ist Bierhoff der ranghöchste DFB-Verantwortliche für den sportlichen Bereich. Mit dem Bau der DFB-Akademie will er sich ein Denkmal setzen. Zielstrebig, ehrgeizig und nicht ganz uneitel. Das ist Oliver Bierhoff eben auch mit 50.