Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist in der Hitze von Bologna dank der Doppelpacker aus dem Südwesten Luca Waldschmidt (Freiburg) und Nadiem Amiri (Hoffenheim) erneut in das EM-Finale eingezogen. In einem dramatischen Spiel sorgte Luca Waldschmidt für ein besonderes Tor.

Luca Waldschmidt (SC Freiburg) und Nadiem Amiri (Hoffenheim) fielen einander völlig ausgepumpt um den Hals, der schweißgebadete Stefan Kuntz herzte jeden seiner Überflieger nach dem 4:2 gegen Rumänien.

"Es waren unglaubliche Temperaturen. In der Halbzeit haben wir uns in Ruhe darüber unterhalten, ob das die Art und Weise ist, wie wir uns aus dem Turnier verabschieden oder ob wir den Kampf nochmal annehmen wollen", sagte Kuntz nach dem "Saunagang" im Stadio Renato Dall'Ara am ZDF-Mikrofon: "Ich kann keinen herausheben, es war eine tolle Mannschaftsleistung. Ich habe einfach ein Klasse-Team."

Dauer 2:06 min Luca Waldschmidt: "Das gibt Selbstvertrauen" Beim 4:2 im EM-Halbfinale gegen Rumänien hat Stürmer Luca Waldschmidt sein sechstes und siebtes Turniertor erzielt.

Herauszuheben waren dennoch die beiden Torschützen: Der Freiburger Waldschmidt per Foulelfmeter (51.) und per Freistoß in der 90. Minute sorgte nach der Pause für die Wende. Der Hoffenheimer Amiri (21./90.+4) traf bei seinem Startelf-Debüt ebenfalls doppelt. "Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir nicht so gut da. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gespielt. Am Ende hat es gereicht", sagte Waldschmidt, der mit nun sieben Treffern den Turnierrekord des Schweden Marcus Berg einstellte.

Waldschmidt stellt EM-Rekord ein

Damit überholte der 23-Jährige in der Torjäger-Rangliste aller U21-Turniere Pierre Littbarski, dem 1982 für die Bundesrepublik Deutschland sechs Tore gelangen. Littbarski ist bislang der einzige deutsche Torschützenkönig einer U21-EM. Die meisten Treffer bei einem Turnier erzielte 2009 der Schwede Marcus Berg, der insgesamt siebenmal traf. Diesen Rekord könnte der beim SC Freiburg spielende Waldschmidt im Finale knacken.

Fußball-Idol Pierre Littbarski hat seinem Nachfolger Luca Waldschmidt für dessen Leistungen bei der U21-EM gratuliert. "Den Rekord hat er sich redlich verdient. Es freut mich für den Jungen. Er spielt herzerfrischend, es macht Spaß, ihm zuzuschauen", sagte Littbarski dem SID am Freitag. "Jetzt soll Luca sich auch den richtigen Rekord holen", sagte Littbarski (59), Weltmeister von 1990. Littbarski gestand zudem, von Waldschmidts Leistungs-Explosion überrascht zu sein. "Vor dem Turnier hatte ich ihn nicht so stark auf der Rechnung. Ich kenne ihn natürlich, er hat uns Wolfsburger ja damals in die Relegation gschickt. Da hätte ich nicht gedacht, dass er so autrumpft. Er ist sehr gefährlich vor der Kiste, sehr effektiv", sagte der Markenbotschafter des VfL Wolfsburg.

"An so manchem Spieler werden wir bestimmt auch über die U21 hinaus noch unsere Freude haben." Joachim Löw

Amiri meinte: "Ich bin einfach nur überglücklich. Wir hatten einen Plan, mich fit zu bekommen. Ich danke dem Trainer, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat." Nach Amiris 1:0 hatte das DFB-Team zeitweise die Kontrolle verloren und war durch zwei Treffer von George Puscas per Foulelfmeter (26.) und Kopfball (44.) sogar in Rückstand geraten. Gegner im Finale von Udine ist in einer Neuauflage des Endspiels von 2017 Spanien, das Frankreich 4:1 (2:1) besiegte. "Es ist beeindruckend, wie diese jungen Spieler die Vorgaben umsetzen, wie diszipliniert sie sind, wie sie - wie auch gegen Rumänien - kämpfen und wie viel Spielfreude sie zeigen", sagte Bundestrainer Joachim Löw zum deutschen Erfolg: "An so manchem Spieler werden wir bestimmt auch über die U21 hinaus noch unsere Freude haben."