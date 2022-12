Hörfunk-Tipp:

Alles über das Aus des DFB-Teams bei der WM in Katar und wie es jetzt für Hansi Flick und das Nationalteam weitergeht, erfahren Sie am Samstag ab 14 Uhr in der Sendung SWR1 Stadion.

Neben Kevin Kuranyi kommen auch Europameister Karlheinz Förster und ARD-Reporter Tom Bartels zu Wort.