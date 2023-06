Das 0:2 gegen Kolumbien verschärft die ohnehin schon schwelende DFB-Krise. Statt Aufbruchstimmung sorgt die Nationalmannschaft nur noch für Kopfschütteln und Frust. Die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick wird immer größer. Zurecht, meint SWR-Sportreporter Florian Winkler.

Die Pfiffe in der Arena auf Schalke waren laut und deutlich. Was als versöhnlicher Abschluss der DFB-Testreihe geplant war, ging komplett nach hinten los. Die 0:2-Niederlage gegen Kolumbien setzt einen neuen Tiefpunkt für die Nationalmannschaft und auch für Hansi Flick. Denn der Bundestrainer hatte diese Partie im Vorfeld mit einem besonderen "Etikett" versehen. Es gehe "wirklich um das Ergebnis. Die Spieler müssen ihre Leistung zu 100 Prozent abrufen", hatte der 58-Jährige als Marschroute ausgegeben und so für eine entsprechende Fallhöhe gesorgt. Nach der Leistung und der zweiten Niederlage in Folge haben sich die Debatten um ihn und sein Team noch weiter verschärft.

Keine Kontinuität, keine Stabilität

Und Flick hat einen gehörigen Anteil daran. Es sollte nach der verpatzten WM 2022 in Katar eine Aufbruchstimmung entstehen. Die richtigen Lehren und Schlüsse gezogen werden. Nichts davon ist aktuell erkennbar.

Horror-Bilanz für Hansi Flick

Die Bilanz des Bundestrainer nach dem frühen WM-Aus: Ein Sieg gegen Peru, ein Last—Minute-Remis gegen die Ukraine und drei Niederlagen gegen Belgien, Polen und Kolumbien.

Die erhofften Automatismen gibt es nicht. Fortschritte sind überhaupt nicht vorhanden geschweige denn erkennbare Ansätze einer sich einspielenden Achse. Keine Energie - weder auf dem Platz noch an der Seitenlinie. Dazu viele fragwürdige Personalwechsel und Entscheidungen des Bundestrainers. Seinem Team fehlt ein Gesicht und ein System! Von der gewünschten Aufbruchstimmung vor der Heim-EM, von der Flick immer sprach, ist dementsprechend nicht mal ansatzweise etwas spürbar.

Flick bleibt stur und frei von Selbstzweifeln

Stattdessen gibt es Durchhalteparolen: Die Mannschaft werde im September ein anderes Gesicht zeigen, da ist sich Flick sicher. Woher er seinen Optimismus dafür nimmt, bleibt sein Geheimnis. Dafür beharrt der Bammentaler auf dem Standpunkt, dass seine "Idee vom Fußball die richtige für diese Mannschaft ist". Die Auftritte samt Ergebnissen bestätigen das jedoch nicht. Gute Halbzeiten mit ansprechenden Ansätzen dürfen, für eine eigentlich qualitativ starke Mannschaft, daher nicht der Maßstab sein.

Bei jedem Bundesligaklub wäre die Sache längst klar. Trainer raus und her mit dem Neuanfang. Nicht so beim DFB. Da gibt es von Sportdirektor Rudi Völler eine Job-Garantie und die Spieler werden angezählt. Klingt eher nach "Weiter so! Wird schon..."

Fakt ist aber: Das Bild, dass die Nationalelf aktuell abgibt, ist sogar noch schlechter als vor der Weltmeisterschaft. Und das ist auch Flicks "Verdienst".