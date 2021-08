Hansi Flick steht vor seiner Premiere als neuer Bundestrainer: Am Donnerstag in St. Gallen gegen Liechtenstein sowie jeweils drei Tage später gegen Armenien in Stuttgart und gegen Island in Reykjavik wird der 56-Jährige erstmals als Chefcoach die deutsche Nationalmannschaft verantworten.

Man merkt es Hansi Flick an: Der neue DFB-Coach sprüht vor Tatendrang und kann kaum erwarten, dass es losgeht. "Ich freue mich darauf, mit den besten Spielern Deutschlands zu arbeiten", sagte der Bammentaler im exklusiven Interview mit der ARD: "Wir sind absolut begeistert, jetzt loslegen zu können."

"WM-Qualifikation ist für Deutschland ein Muss"

In den anstehenden WM-Qualifikationsspielen wird Flick erstmals als Bundestrainer auf der deutschen Bank sitzen. Und er gibt ganz klar die Richtung vor. Gegen Liechtenstein, Armenien und Island sollen drei Siege her. "Wir wollen uns qualifizieren - ohne Wenn und Aber. Das ist für Deutschland ein Muss. Wir stehen in der Pflicht - und daher werden wir uns qualifizieren."

Für das direkte Ticket zur WM in Katar 2022 muss die DFB-Auswahl Gruppensieger werden, sonst droht als Zweiter ein schwieriges Playoff-Turnier mit zwei K.o.-Spielen im März.

Doch daran denkt Flick nicht - direkte Qualifikation lautet das Ziel. Daneben soll die Nationalmannschaft unter seiner Führung wieder ein klares Profil und ein klares Spielsystem entwickeln. "Wir wollen für modernen, erfolgreichen, aktiven, intensiven und auch schönen Fußball stehen. Das wird nicht einfach und auch kein Selbstläufer. Um das zu erreichen, sind die Spieler, die Trainer und das ganze Staff-Team gefragt, alle müssen mithelfen", so Flick.

Ziel: Die Fans zurückgewinnen

Nur so könne man in den letzten Jahren bei den Fans verloren gegangene Reputation wieder aufbauen. "Wenn man attraktiven Fußball spielt und die Anhänger begeistert, dann werden sie schnell wieder dabei sein und uns unterstützen. Wir müssen so vorangehen, dass die Fans uns das auch abnehmen. Wir wollen als gutes Beispiel vorangehen", erklärte der 56-Jährige.

"Ein guter, interessanter Kader"

Diese neue Begeisterung soll auch durch einen Generationen-Mix entfacht werden. Flick nominierte einige junge Spieler, die erstmals zur deutschen Nationalmannschaft eingeladen worden sind. "Wir denken, dass das insgesamt ein guter, ein interessanter Kader ist und freuen uns auf das, was kommt", sagte Flick. Ihre Premiere könnten die drei U-21-Europameister Karim Adeyemi (19, RB Salzburg), Nico Schlotterbeck (21, SC Freiburg) und David Raum (23, TSG Hoffenheim) feiern. Auch die Teenager Jamal Musiala (18) und Florian Wirtz (18) stehen im Kader.

Was dann in knapp anderthalb Jahren für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar drin ist - so weit wollte Flick noch nicht vorausblicken. "Jetzt müssen wir uns erst einmal qualifizieren - und dann schauen wir, was im Dezember 2022 möglich ist", ließ sich der neue Bundestrainer nicht locken.