Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag Hansi Flick!

Hansi Flick feiert Geburtstag: Am 24. Februar wird er 60 Jahre alt. Nationalmannschaftsreporter Tom Bartels gratuliert und erklärt, wie er dank Hansi Flick richtig laufen gelernt hat.

Lieber Hansi, ich gratuliere herzlichst zum 60. Geburtstag! Und weiß heute noch zu schätzen, wie angenehm und respektvoll die Zusammenarbeit mit Dir in den vielen Jahren war - in extrem erfolgreichen wie in schwierigeren Phasen.

Hansi Flicks Anfänge

Hans-Dieter - oder wie ihn alle nennen - Hansi Flick wurde am 24. Februar 1965 in Heidelberg geboren. Schnell stellte sich seine Leidenschaft und Begabung als Fußballer heraus. Beim BSC Mückenloch startete er seine Karriere als Sechsjähriger und kam über den SV Sandhausen 1985 zum FC Bayern München, mit dem er seine größten Erfolge feierte: vier Deutsche Meisterschaften und einen Pokalsieg. Seine Karriere als Trainer begann dann wieder in der Heimat beim FC Victoria Bammental. Nach Stationen bei der TSG Hoffenheim und Red Bull Salzburg wurde er 2006 Co-Trainer von Joachim Löw bei der Nationalmannschaft.

Höhen und Tiefen der Karriere

Unvergessen bleibt sicherlich der WM-Titel 2014 in Brasilien, unvergessen auch die Worte von Kommentator Tom Bartels "mach ihn Mario - und er macht ihn"! Nach diesem unvergleichlichen Erfolg legte Flick sein Amt als Co-Trainer nieder und wurde erstmal Funktionär, nämlich DFB-Sportdirektor und danach Geschäftsführer in Hoffenheim. Doch 2019 zog es ihn zurück auf die Trainerbank beim FC Bayern, zunächst als Assistent von Niko Kovac, dann als Cheftrainer. Ein Höhepunkt dabei sicherlich: der Gewinn der Champions League 2020. Ein Jahr später, im August 2021, beerbte Flick seinen ehemaligen Chef Löw und übernahm für zwei Jahre das Amt des Bundestrainers. Dort blieb ihm allerdings der Erfolg verwehrt: Die deutsche Mannschaft scheiterte 2022 wie schon 2018 in der Vorrunde der WM.

Zurück zum Erfolg mit Barca

Seit dieser Saison ist Flick Trainer des FC Barcelona und derzeit in die Erfolgsspur zurückgekehrt: mit Real Madrid an der Spitze der spanischen Liga.