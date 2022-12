Das Sportjahr 2022 bescherte uns viele magische Fußballmomente. Für SWR-Sport-Mitarbeiterin Greta Bücheler war die Europameisterschaft der Frauen in England das absolute Highlight.

Am Mittwoch, den 27. Juli 2022 war das Sommermärchen perfekt. Die deutschen Fußballerinnnen zogen nach einem 2:1 gegen Frankreich ins Finale der EM in England, dem Mutterland des Fußballs, ein. Zu erwarten war das am Anfang dieser Europameisterschaft keinesfalls. Kapitänin Alexandra Popp fasste das Erreichte nach dem Sieg gegen die Französinnen so zusammen: "Kein Schwein hat mit uns gerechnet. Wir stehen jetzt im Finale gegen England, in Wembley vor 90.000. Ganz ehrlich, was Schöneres gibt's nicht." Die Fußballerinnen des DFB spielten sich damit nicht nur ins Finale, sondern auch in die Herzen der deutschen Fans, auch in meines.

Die Mannschaft des DFB vor dem Finalspiel gegen England IMAGO Eibner

Die Euphorie ist groß

Seit über 17 Jahren spiele ich aktiv Fußball. Zunächst zusammen mit den Jungs, später bei den Mädchen und inzwischen aktiv in der Damenmannschaft. In der Vergangenheit sind die großen Turniere mehr oder weniger spurlos an mir vorbei gezogen. Zu den letzten größeren Erfolgen zählte der Titelgewinn bei der EM 2013 sowie der Olympiasieg 2016.

Ganz anders bei der Europameisterschaft in diesem Jahr. Mit Giulia Gwinn habe ich schon in der Regionalfördergruppe zusammen gespielt. Schon damals war sie eine der Besten. Es freut mich zu sehen, was sie seitdem erreicht hat. Auch in meiner Fußballmannschaft war die Eurphorie schon vor Beginn des Turnieres zu spüren. Nach einer für uns schwierigen Saison, die wir auf einem Abstiegsplatz beendeten, hofften wir auf ein gutes Abschneiden der deutschen Mannschaft.

EM in England, dem Land des Fußballs, die, anders als eine gewisse WM bei den Männern, bei bestem Wetter im europäischen Sommer stattfand. Bessere Vorraussetzungen gab es kaum! Der Kreis der Favoriten war nie größer als vor dieser 13. Fußball-EM der Frauen. Mit Spanien und Vize-Europameister Dänemark in der Gruppe hatte Deutschland eine schwere Aufgabe vor sich.

Magische Momente zum Mitfiebern

Die deutsche Nationalmannschaft war vom ersten Moment an da und überzeugte mit einem spielerisch starken Auftritt. Mit drei souveränen Siegen zog sie ohne Probleme ins Viertelfinale ein. Auch menschlich überzeugten die Fußballerinnen. Nach dem Gruppensieg feierten sie tanzend in der Kabine. Szenen, die mir von meinem eigenen Verein bekannt vorkommen.

"Alexander Bopp" tritt in Erscheinung

Das Viertelfinale gegen Österreich gewannen die deutschen Profis mit 2:0. Das darauffolgende Halbfinale gegen Frankreich gestaltete sich schwieriger. Das erste Mal in diesem Turnier landete der Ball im Netz der Deutschen. In der 76. Minute ließ Alex Popp die Mannschaft aufatmen. Sie setzte sich gegen zwei Französinnen durch und köpfte Deutschland ins Finale der EM. Insgesamt war das bereits der sechste Treffer der Kapitänin in diesem Turnier.

Alex Popp köpft Deutschland zum 2:1 Sieg gegen Frankreich IMAGO Beautiful Sports

Darauf erlaubte sich das Magazin "FUMS" vor dem Endspiel einen Scherz und präsentierte Alexandra Popp alias "Alexander Bopp" als vermeintlichen WM-Kandidaten für Hansi Flick, den Bundestrainer der Männer.

Sympathisch und nahbar reagierte Popp auf diesen Scherz und tauchte auf der Pressekonferenz vor dem Finale mit Basecap und Bart auf. Das brachte mich zum Lachen und meine Sympathien für dieses Team stiegen nochmal.

Vorbilder - sowohl fußballerisch als auch menschlich

Das Finale habe ich zusammen mit meinen Mannschaftskolleginnen im Vereinsheim geschaut. Nach einer für uns fußballerisch enttäuschenden Saison, die mit dem Absteig aus der Landesliga endete, hat uns das wieder zusammengebracht. Im Deutschlandtrikot und mit Deutschlandfarben im Gesicht saßen wir vor der Leinwand und haben unser Team angefeuert.

Auch wenn es nach einem packenden Finale nur für Platz zwei gereicht hat, können die deutschen Profis stolz auf sich sein. Über 87.000 Fans verfolgten das Spiel vor Ort, knapp 18 Millionen im TV, 15 davon in einem kleinen Vereinsheim in Oberschwaben. Endlich gibt es wieder weibliche fußballerische Vorbilder, mit denen man sich identfizieren kann. Vorbilder, die authentisch und aufrichtig rüberkommen und sich gerne auch nach dem Spiel Zeit nehmen, um Fotos mit ihren Fans zu schießen. Vorbilder, deren Namen man gerne auf dem Rücken trägt. So wird mein nächstes Deutschlandtrikot nicht von "Kimmich" oder "Gnabry" sein, sondern man wird vielleicht "Popp" oder "Oberdorf" auf meinem Trikot lesen.