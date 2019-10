Dank eines Dreierpacks der erst 18-jährigen Klara Bühl vom SC Freiburg feierte das DFB-Frauen im dritten Spiel der EM-Qualifikation ihren dritten Kantersieg: 8:0 gegen die Ukraine.

Die für ihre 18 Jahre schon sehr abgebrühte Bühl vom SC Freiburg drehte mit ihren drei Toren auf - und schraubte ihre Ausbeute im DFB-Trikot beim achten Einsatz auf fünf Treffer. Einen Monat nach dem 8:0 im Hinspiel gewann der Rekordeuropameister auch das Rückspiel gegen die Ukraine in Aachen 8:0 (4:0) und führt die Gruppe 1 mit der makellosen Bilanz von neun Punkten und 26:0 Toren an.

Bundestrainerin ist begeistert

"Es besteht immer die Gefahr, dass man den Gegner nach so einem Hinspiel ein wenig unterschätzt", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der ARD: "Aber das hat die Mannschaft nicht gemacht, sie ist hier heute toll aufgetreten. Wir haben viele direkte, schöne Tore erzielt, haben mit wenigen Kontakten und mit viel Zug gespielt." Klara Bühl (7./58./61.) und Lina Magull (37./42./90.+2) mit jeweils drei Toren sowie Giulia Gwinn (30.) und Melanie Leupolz (87.) trafen im letzten Heimspiel des WM-Jahres für die DFB-Auswahl, die ihre nächste Partie am Dienstag in Griechenland bestreitet.

Merle Frohms (SC Freiburg), erneut Vertreterin der nach der enttäuschenden WM an der Schulter operierten Almuth Schult im DFB-Tor, erlebte bei ungemütlichen Herbsttemperaturen einen ruhigen Nachmittag.