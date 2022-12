Bundestrainer Hansi Flick: "Wir haben einiges gutzumachen"

Hansi Flick aus Bammental spricht nach dem Ausscheiden über die verkorkste WM und wie es zur Heim-EM 2024 wieder aufwärts gehen soll.

"Man ist immer noch enttäuscht, keine Frage. Nicht nur wir, auch die Fans sind enttäuscht, dass wir so früh ausgeschieden sind", sagte der Bundestrainer im ARD-Interview. "Für mich war nach dem Ausscheiden schon wichtig, wieder in der Normalität anzukommen."

Er habe sehr wenig gelesen, um sich nicht von außen beeinflussen zu lassen und stattdessen die Möglichkeit genutzt, um noch einmal "in sich zu gehen" und die Situation zu analysieren, sagte der Bammentaler.

Mentalität des DFB-Teams stimmt nur gegen Spanien

"Beim ersten Spiel gegen Japan war es die fehlende Kompaktheit", sprach Flick noch einmal an, was für das Ausscheiden verantwortlich gewesen sei. Gegen Spanien habe die Mannschaft gezeigt, was es heißt, das eigene Tor mit Mentalität zu verteidigen. Was letztlich zu wenig war, um in Katar das Achtelfinale zu erreichen.

Gegen Costa Rica fehlte Flick die Konstanz. Die starke Offensive kaschierte den Mangel in diesem Spiel, die DFB-Elf bog das Spiel noch um. Für die Zukunft sieht der Bundestrainer den Fokus daher vor allem auf einer stabilen Defensive. Nicht zufällig stehen mit Frankreich und Argentinien zwei Mannschaften mit auffällig starken Abwehrreihen auch im WM-Finale.

Flick mit Vorfreude auf die EM 2024

Flick wirft den Blick bereits wieder nach vorne. "In erster Linie freuen wir uns wahnsinnig auf die Heim-EM 2024. Ich glaube, wir haben einiges gutzumachen und müssen in Vorleistung gehen. Wir wollen Impulse setzen mit der Mannschaft, durch guten Fußball. Wir haben gezeigt, dass wir offensiv unsere Qualitäten haben. Und an der Defensive müssen wir arbeiten", sagte Flick. Auch die Kompaktheit im Mittelfeldpressing sei noch verbesserungswürdig.

Bundestrainer verfolgt das WM-Finale zu Hause

Das Finale am Sonntag werde er zuhause schauen - nicht ohne Wehmut. "Beide Mannschaften haben es verdient, in diesem Finale zu stehen", so Flick. Im Gegensatz zur deutschen Mannschaft, sagte er nicht. Die Aufarbeitung geht für Flick noch viel weiter. Politisierte WM, schlechte Stimmung bei den Fans daheim, viel zu viele Themen abseits des Fußballs, beklagte der 57-Jährige. Mit der "One Love"-Binde als Kulminationspunkt.

Flick will den Fokus wieder auf den Fußball lenken. "Das ist unsere Aufgabe - es wäre schön, wenn man uns das zugesteht. Für die Politik sind andere ausgebildet", kritisierte er die öffentliche Erwartung an sein Team und auch die deutsche Politik. "Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sinngemäß gesagt, 'der Fußball wird zu sehr politisiert. Unsere Spieler sollen sich auf Fußball konzentrieren. Politik mach ich'. Das wäre ein gutes Zeichen gewesen, auch für uns", so der Bundestrainer.

Weihnachten daheim in Bammental

Das Weihnachtsfest will Hansi Flick daheim in Bammental verbringen. Mit der ganzen Familie: "Alle kommen zusammen, darauf freue ich mich".