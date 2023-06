Der Countdown läuft: Host-City Stuttgart fiebert Fußball-EM entgegen

In einem Jahr startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Stuttgart wird als eine von zehn Host-Cities fünf Spiele austragen. Die Vorfreude in der Landeshauptstadt wächst - auch bei den Botschaftern Cacau und Elisabeth Seitz.

In 366 Tagen fällt der Startschuss für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Das Eröffnungsspiel findet in der Münchner Allianz Arena statt, das Finale im Berliner Olympiastadion. Aber auch Stuttgart darf sich freuen: Vier Vorrundenspiele, darunter auch eine Partie der deutschen Nationalmannschaft, und ein Viertelfinale werden in der Mercedes-Benz Arena ausgetragen. Cacau und Elisabeth Seitz sind Botschafter für die Host-City Stuttgart "Ich habe große Lust auf dieses Turnier", sagt Cacau bei der "One year to go"-Veranstaltung auf dem Stuttgarter Marktplatz. Der ehemalige VfB-Profi ist zusammen mit Turnerin Elisabeth Seitz Botschafter für die Host-City Stuttgart und hofft auf ein Sommermärchen 2.0. "Nach der WM 2006 werden wieder viele Menschen nach Stuttgart kommen, Europa wird hier vereint sein", freut sich Cacau, "die Stuttgarter sind sehr begeisterungsfähig und wenn die Nationalmannschaft gut abschneidet, dann wird hier Stimmung aufkommen". Cacau glaubt an die Qualität des DFB-Teams Wie das DFB-Team aktuell abschneidet, verfolgt der ehemalige Nationalspieler "nicht nur als Fan, sondern auch als kritischer Beobachter". Trotz des schlechten Abschneidens bei der WM im vergangenen Jahr und den zuletzt durchwachsenen Partien traut er dem Flick-Team einiges zu. "Wenn man an der Mentalität der Spieler arbeitet und dann wirklich alles gibt, ist die deutsche Nationalmannschaft weiter konkurrenzfähig", sagt Cacau und ist sich sicher: "Dann werden wir tolle Spiele erleben". Elisabeth Seitz: "Sport verbindet" Daran glaubt auch Turnerin Elisabeth Seitz, für die es eine "Riesenehre" ist, Botschafterin für den Austragungsort Stuttgart zu sein. "Ich habe eine besondere Freude daran, Sportarten zusammenzubringen", sagt die Stufenbarren-Europameisterin, die selbst aus einer sehr fußballbegeisterten Familie kommt. Dass zum ersten Mal seit 1988 wieder eine EM in Deutschland ausgetragen wird, findet die 29-Jährige "extrem wichtig". "Man muss den Leuten immer wieder zeigen, wie toll Sport ist, wie Sport verbindet und dass es einfach einen Riesenspaß macht, gemeinsam mitzufiebern und nachzueifern." Pünktlich in einem Jahr wollen Seitz und Cacau dann zusammen mit den Stuttgarter Fußball-Fans mitfiebern. Höhepunkt: Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft am 19.Juni.