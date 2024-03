per Mail teilen

Die deutsche Nationalmannschaft muss beim Start ins EM-Jahr mit Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim den nächsten Ausfall kompensieren.

Jan-Niklas Beste hatte seinem Debüt im Kreise der Nationalmannschaft so sehr entgegengefiebert. "Es ist der Wahnsinn. Ich war überschüttet mit Gefühlen", hatte der Mittelfeldmann im Gespräch mit SWR Sport gesagt.

Doch kaum hat das Abenteuer begonnen, ist es für den 25-Jährigen vorerst wieder beendet. Der Heidenheimer hat sich im Training am Mittwoch in Frankfurt eine Adduktorenzerrung zugezogen und ist am Donnerstag vorzeitig abgereist.