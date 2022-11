Jetzt wird es auch für Deutschland ernst: Die DFB-Elf startet gegen Japan ins WM-Turnier in Katar. Doch wie groß ist das Interesse an dem umstrittenen Event?

Die Einschaltquoten bei den Übertragungen von der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bleiben niedrig. Auch am dritten Tag des Turniers ist das Interesse deutlich geringer als vor vier Jahren bei der WM in Russland, an den beiden ersten Turniertagen war die Entwicklung ähnlich. Mit dem ersten Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch um 14 Uhr gegen Japan könnte sich dies ändern - die Vorzeichen dafür stehen allerdings schlecht.

Kaum Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft der FIFA in Katar

Nur in wenigen Städten in Baden-Württemberg sind für die Spiele der DFB-Elf Events wie Public Viewing geplant. Das laut eigenen Aussagen größte Public Viewing im süddeutschen Raum findet in Reutlingen statt, wo Platz für 2.500 Fußballfans geschaffen wurde - das ist im Vergleich zu den Großveranstaltungen der vorherigen WM-Turniere nur ein Bruchteil der damals vorhandenen und auch ausgeschöpften Kapazitäten.

Bereits im Vorfeld des Turniers im Wüstenstaat hatte der "ARD Deutschland Trend" ein eindeutiges Stimmungsbild ergeben, wonach über die Hälfte der Bundesbürger (56 Prozent) davon ausgegangen war, sich keine der WM-Übertragungen anschauen zu wollen. Auch das Stimmungsbild in Baden-Württemberg ist ähnlich - neben dem Boykott der Spiele am TV melden Einzelhändler Umsatzeinbußen, Fanartikel finden keine Abnehmer oder werden erst gar nicht verkauft.

Deutschland zum Auftakt der WM in Katar gegen Japan - Sushikurs als Alternative

Doch es gibt nicht nur den Boykott der WM-Spiele - in vielen Städten Baden-Württembergs wird ein Alternativprogramm angeboten, um ein, wenn auch anders geartetes, WM-Gefühl eingehaucht zu bekommen. So will etwa der Karlsruher Pfarrer Stephan van Rensen die Menschen von den WM-Übertragungen weglocken - und veranstaltet parallel zum Spiel Deutschland-Japan am Mittwochnachmittag, in seiner Gemeinde einen Sushikurs.

Die Freiburger Fußballkneipe "Swamp Club" wird das Spiel der DFB-Elf, wie auch alle anderen WM-Partien, nicht zeigen. Stattdessen bieten die Inhaber ein Alternativprogramm wie eine Party nur mit Fußballsongs und eine Lesung aus dem Fußballbuch des Jahres 2021 "'71./'72. Die Saison der Träume" an.

Die Debatte um die umstrittene WM in Katar angefacht hatte zuletzt auch die Diskussion um die "One Love"-Binde. Zahlreiche Politiker aus Baden-Württemberg hatten die Entscheidung der FIFA hart kritisiert, aber auch den DFB für seine Haltung in die Verantwortung genommen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der noch vor wenigen Tagen erklärt hatte, zumindest die deutschen Spiele anschauen zu wollen, hatte am Dienstag betont, dass er es bedauerlich finde, was die FIFA beschlossen habe.