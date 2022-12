Und gleich die nächste Blamage. Nach 2018 in Russland muss Fußball-Deutschland auch bei der WM 2022 nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Ein Desaster auch für Bundestrainer Hansi Flick aus Bammental, meint SWR-Sportreporter Kersten Eichhorn.

Ich kann mich noch genau an die Bilder jener Tage im August letzten Jahres erinnern. Glücksgefühle wie bei einer glamourösen Hochzeit. Der Deutsche Fußball-Bund hatte gerade die künftige Zweisamkeit mit seinem neuen Bundestrainer Hansi Flick verkündet, eine Liebesheirat wie aus dem Bilderbuch. Da hatten sich zwei gesucht und gefunden.

In der vormaligen Beziehung mit dem Weltmeister-Macher Jogi Löw war längst die Luft raus, jetzt also der neue Versuch. Neues Glück mit Hansi Flick? Ein Sympath, Menschenfänger, Erfolgstrainer beim FC Bayern, geschmückt mit Titeln und Trophäen in seinen zwei Münchner Jahren. Was sollte da schief gehen?

Ernüchternde Bundestrainer-Bilanz

Seit Donnerstagabend ist nichts mehr übrig vom einstigen Glück. Das blamable Aus nach der Vorrunde von Katar stürzt die Beziehung in eine tiefe Krise. Hansi Flick, der einstige Mustergatte, und die Nationalmannschaft haben sich bis auf die Knochen blamiert. Die Erkenntnis: Der Mann aus Bammental ist kein Messias, sondern auch nur ein Bundestrainer aus Fleisch und Blut. Seine Bilanz in diesen eineinhalb Jahren ist nicht nur für mich ernüchternd und enttäuschend.

Schwankende Leistungen schon vor Katar

Natürlich belasteten die tagelangen Katar- und Binden-Diskussionen die Spieler. Aber schon vor dem desaströsen Auftritt von Katar fielen die schwankenden Leistungen von Hansis Jungs unangenehm auf. Vor allem fehlende Cleverness, mangelnde Konzentration, miese Effizienz, zu viel Halbgas statt Vollgas. Die WM-Partien gegen Japan und Costa Rica waren ein Spiegelbild dessen.

Dazu kam die latente Unausgegorenheit im Teamgefüge: Eklatante Aussetzer in der Innenverteidigung. Mangelnde Klasse bei den Außenverteidigern. Ein fehlender Mittelstürmer. Deutschland stolperte ohne jede Stabilität von einer Verlegenheit in die andere.

Strukturelle Mängel, die vor Flick schon Löw die Arbeit erschwerten und die internationale Wettbewerbsfähigkeit verwässerten.

Ende der einstigen Liebesheirat ?

Die Erwartungen an Hansi Flick, die Probleme zu lösen, waren hoch. Zu hoch? Die Fallhöhe ist jetzt entsprechend groß und schmerzhaft. Stellt sich die Frage, ob die einstige Liebesheirat zwischen dem Bundestrainer und dem DFB damit schon krachend gescheitert ist.

Die sportliche Blamage von Katar in einer vermeintlich leichten Gruppe, dazu die Ungereimtheiten im Umfeld, sind nicht zu entschuldigen. Dafür trägt auch Hansi Flick die Verantwortung.