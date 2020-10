Joachim Löw startet unter schwierigen Vorzeichen in sein 15. Jahr als Bundestrainer. Die Corona-Krise beschäftigt die Nationalmannschaft auch vor dem Neubeginn nach fast zehn Monaten Länderspielpause. Erst nach negativen Tests kann die Vorbereitung beginnen.

Joachim Löw marschierte noch mit der schwarzen Corona-Maske auf den Platz. Mit einer eindringlichen Rede schwor der Bundestrainer seinen Kader auf das schwierige Comeback nach der monatelangen Zwangspause ein.

Erst kurz vor der Ankunft auf dem Trainingsgelände war am frühen Montagabend die offizielle Entwarnung gekommen: Alle Corona-Tests sind negativ. Die Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele gegen Spanien und in der Schweiz durfte beginnen.

Nico Schulz musste mit Wadenproblemen abreisen

Dennoch gab es gleich einen Ausfall. Der Dortmunder Nico Schulz musste mit Wadenproblemen abreisen. Schon zur Mittagszeit waren für Löw bei der Ankunft im Teamhotel im noblen Stuttgarter Vorort Degerloch die gravierenden Einschränkungen in Zeiten der Pandemie deutlich spürbar geworden.

Polizei patrouillierte in den engen Straßen. Riesige grüne Planen versperrten von der Waldseite den Blick auf das DFB-Quartier. Wo sich sonst Autogrammjäger am Hoteleingang drängen, verfolgte diesmal nur rund ein Dutzend Fans die Ankunft der Nationalspieler mit gehörigem Sicherheitsabstand. Immerhin ein Junge schaffte es trotz der Corona-Regeln bis ganz nah ran und bekam ein Selfie mit Kai Havertz. "Sie können sich alle vorstellen, dass wir uns unglaublich freuen, dass auch wir wieder eingreifen können", sagte Löw.

Corona-Test, Polizei-Patrouille und ein paar Fans

Noch vor dem ersten Training auf dem Gelände der in die Oberliga abgestürzten Stuttgarter Kickers war aber zunächst die medizinische Abteilung um Chefarzt Tim Meyer gefordert. Für den Bundestrainer und seine 22 Spieler stand gleich der erste Corona-Test an - erst nach den negativen Ergebnissen war Training und Gruppenkontakt erlaubt. Neben Schulz fehlte bei der Übungseinheit auch Luca Waldschmidt, da er am Vorabend noch ein Testspiel für seinen neuen Club Benfica Lissabon absolviert hatte.

Rund 40 Fans verfolgten die Trainingseinheit hinter einem Zaun gut 100 Meter vom Platz entfernt. Auch Löw brauchte das Go des Doktors, um die Vorbereitung auf die Spiele der Nations League gegen Spanien am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in Stuttgart und am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Basel gegen die Schweiz aufnehmen zu dürfen.

Ungewöhnlich langen redete er auf die im Halbkreis vor ihm postierten Akteure ein. Auf dem Trainingsplatz fehlten auch einige bekannte Gesichter. Löw nominierte die vier Münchner Champions-League-Sieger Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry nicht. Auch die Leipziger Königsklassen-Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg bekommen vom Bundestrainer eine Pause.