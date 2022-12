Deutsches WM-Aus schockt Fußball-Fans in BW und RP

per Mail teilen

Das Happy End blieb aus. Trotz des 4:2-Sieges gegen Costa Rica scheidet die DFB-Elf auch bei der FIFA-Fußball-WM 2022 in Katar nach der Vorrunde aus. Ein Schock - auch für Fans in BW und RP.

Der Schock saß tief. Trotz Kai Havertz' Doppelpack und Niclas Füllkrugs Treffer zum 4:2-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica muss die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA-Fußball-WM 2022 in Katar nach der Vorrunde nach Hause fahren - schon wieder. Denn Japan schaffte es, Spanien im Parallel-Spiel mit 2:1 zu besiegen und gemeinsam mit den Iberern ins Achtelfinale einzuziehen.

Für die etwa 70 Fans im Vereinsheim von Joshua Kimmichs Heimatklub VfB Bösingen war das erneute deutsche WM-Aus eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zuversicht nach Serge Gnabrys frühem Führungstreffer (10.). Erstes Hadern nach Yeltsin Tejedas Ausgleich (70.). Und dann der Schock, als DFB-Keeper Manuel Neuer WM-Außenseiter Costa Rica mit seinem Eigentor sogar in Führung brachte. Havertz' Tor zum 2:2 ließ den Schock in Aggression umschlagen, seine zweite Bude (85.) ließ nochmal kurzfristig Hoffnung aufkeimen. Doch als Füllkrug zum 4:2-Endstand (89.) einschoss, dämmerte auch den optimistischsten Fans, dass die Nationalmannschaft die Tordifferenz auf Spanien (fünf Tore) nicht mehr aufholen kann.

Fans des DFB-Teams verfolgen das frühe WM-Aus von Joshua Kimmich und Co. SWR

Ernüchterung auch bei den Fans in Freiburg

Nationalspieler Thomas Müller ärgerte sich, wollte das WM-Aus aber nicht an der Leistung gegen Costa Rica festmachen: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", sagte der 33-Jährige, der nach dem Spiel im ARD-Interview mit seinem Abschied von der DFB-Elf kokettierte. "Der Aufwand, den die Mannschaft betrieben hat, dieses Spiel zu gewinnen, war schon enorm. Es ist für uns unglaublich bitter, dass es Japan gelungen ist, die Spanier zu besiegen. Es ist ein bissel ein Ohnmachtsgefühl."

Auch im Freiburger Gasthaus "Goldener Anker" hofften etwa 50 Fans vergeblich auf das Happy End. Fußball-Fan Holger zog am Donnerstagabend eine ernüchternde Turnier-Bilanz: "Erschreckend, weil anders erhofft", sagte der Arzt aus Freiburg. "Nur gegen Spanien war die deutsche Mannschaft richtig gut."

Nicht zu glauben! Auch in Freiburg können die Fans das Ausscheiden des DFB-Teams nicht recht begreifen. SWR

Verlorene WM-Lust in Bad Kreuznach

"Schwach, aber verdient", sagte Alex Welter im Brauwerk in Bad Kreuznach. "Nur man muss diesmal sagen: Die deutsche Mannschaft hat in jedem Spiel guten Fußball gespielt. Aber wenn du deine Tore nicht machst - selber Schuld." Dem konnte Gerhard Menkel grundsätzlich zustimmen: "Ich bin tatsächlich enttäuscht, weil die deutsche Mannschaft eine anständige bis gute Leistung geboten hat und trotzdem ausgeschieden ist", sagte Menkel, der nach dem deutschen Aus auch die Lust auf den Rest des Turniers verloren hat: "Ich war sowieso gegenüber der WM in Katar sehr skeptisch. Es stand auf der Kippe, ob ich überhaupt schaue. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt nur noch sehr wenige Spiele ansehe."