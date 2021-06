Der erste Sieg der deutschen Elf bei der EM wurde ordentlich gefeiert - von Tausenden bei Public Viewings und knapp 15 000 Fans im Münchner Stadion. Dabei ignorierten sehr viele die Regeln, die in der Corona-Pandemie für alle gelten. SWR-Sportreporter Thomas Bareiß hat nichts anderes erwartet.

Zigtausende Fans haben am Wochenende im Stadion, in der Münchner Innenstadt und in vielen anderen deutschen Städten feucht-fröhlich - und vielfach ohne Masken oder Abstand - den Sieg der deutschen Mannschaft gegen Portugal gefeiert. Biergärten und Gaststätten waren teilweise brechend voll mit Fans in Deutschland-Trikots, die auf Bildschirmen das Spiel verfolgten.

Kann man im Sitzen tanzen?

Kimmich und Co. sind auf Kurs Achtelfinale gegangen und Fußball-Deutschland parallel dazu steil. Wer hat da etwas anderes erwartet?! Wer hat allen Ernstes angenommen, dass Fußball-Fans die sportliche Steilvorlage von "La Mannschaft" stillschweigend zur Kenntnis nehmen, höchstens mal kurz aufspringen und sich nach einem Schlückchen aus dem Bierglas sofort wieder die FFP2-Maske übers Gesicht ziehen? Ja, kann man denn im Sitzen tanzen? Nein! Public-Viewing ist bei einer EM - je nach Spielverlauf - Emotion pur. Mir kann keiner der Verantwortlichen (sei es aus der Politik, vom DFB oder von der UEFA) erzählen, dass das nicht vorher jedem klar war. Der Verweis auf die Maskenpflicht im Stadion und auf die Hinweisschildchen der Ordner ist - mehr oder weniger - ein bürokratischer Verlegenheitspass.

Die UEFA kann tun, was sie will

Was wäre die Alternative gewesen? EM-Spiele ohne Zuschauer und ohne Public-Viewing wären völlig seelenlose und spaßbefreite Veranstaltungen geworden. Das kann natürlich nicht im Sinne des europäischen Fußballverbands UEFA sein. Schließlich würde da das Image des Produkts Schaden nehmen. Es ist immer wieder typisch für die UEFA oder ihren großen Bruder FIFA: Da, wo sie hinkommen, sollen bitteschön auch ihre Regeln gelten. Sportler auf den Amateur-Plätzen oder Reiserückkehrer können sich ja gerne an die hiesigen Spielregeln halten.

Aber warum sollten diese für Profi-Fußballer und VIP-Gäste der UEFA auch gelten? Ich bitte Sie. Und wenn ein Land da nicht mitspielen möchte, dann droht man eben mit Verlegung an einen Ort, wo man Corona noch für eine Biermarke hält. Bilbao und Dublin wurden von der UEFA kurzerhand als EM-Spielorte aussortiert, weil sie keine Publikumszusage geben wollten. Ein bisschen wundere ich mich immer noch, dass eine Absage der EM nie wirklich zur Debatte stand. Der Fußball hat offensichtlich die bessere Lobby als z. B. die Veranstaltungsbranche.

Die vier Spiele in München als Modellversuch

Es bleibt nur zu hoffen, dass sich der DFB mit der "Masken-Allergie" der Zuschauer in der Münchner Arena kein Eigentor für die kommende Bundesliga-Saison geschossen hat. Denn Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat bereits angedeutet, dass die vier Spiele in München ein Modellversuch seien. Sollte dieser schief laufen, sehe er schwarz, dass der Profifußball in Zukunft vor vielen Zuschauern spielen könne. Wir hoffen das Beste. Aber Hauptsache, die UEFA und ihre Sponsoren hatten ihre EM.