Faeser: Katar garantiert Sicherheit von homosexuellen Fußball-Fans während der WM

Um der DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft in Katar politisch den Rücken freizuhalten, sind Bundesinnenministerin Nancy Faeser und DFB-Präsident Bernd Neuendorf bereits nach Katar gefahren.

Nancy Faeser wird wiederkommen. Das bestätigte die Bundesinnenministerin (SPD) am Dienstag bei ihrem Besuch beim WM-Gastgeber Katar. Faeser wird im Namen der Bundesregierung am 23. November zum Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Japan nach Katar reisen. Sie und DFB-Präsident Bernd Neuendorf informieren sich aktuell in Katar über die letzten Vorbereitungen für die WM. Die für den Spitzensport zuständige Ministerin sprach dabei in der katarischen Hauptstadt Doha mit dem Generalsekretär des WM-Organisationskomitees, Hassan al-Thawadi.

Faeser kritisiert "total schwierige" WM-Vergabe

Vor Beginn von Faesers Besuchs hatte sich die katarische Regierung beschwert, weil die deutsche Sportministerin die WM-Vergabe an Katar öffentlich kritisiert hatte. Faeser hatte Ende Oktober, eine Woche vor dem geplanten Treffen mit dem katarischen Premier- und Innenminister Chalid bin Chalifa Al-Thani, erklärt, sie glaube nicht, dass dies ihren Aufenthalt in dem arabischen Land überschatte. "Für uns als Bundesregierung ist das eine total schwierige Vergabe", hatte die Ministerin gesagt, "weil wir finden, das Sport-Großereignisse an Kriterien geknüpft gehören - nämlich an die Einhaltung der Menschenrechte und an Nachhaltigkeitsprinzipien. Und dann wäre es besser, wenn sie nicht in solche Staaten vergeben wird."

Sie möchte bei den entsprechenden Gremien (insbesondere FIFA und IOC) darauf hinwirken, dass die Kriterien künftig schon bei der Vergabe berücksichtigt werden. "Denn wir werden in ein paar Jahren bestimmt Dinge wieder diskutieren, wenn die Fußball-WM in den USA, Kanada und in Mexiko stattfindet. Auch an Mexiko gibt es ein paar Anforderungen in diesem Bereich."

Katar gibt Sicherheitsgarantien für Fans aus der LGBTQI-Community

Faeser sorgt sich besonders um die Sicherheit von Fußball-Fans aus der LGBTQI-Community. Insbesondere männliche Homosexualität ist in Katar illegal und kann mit drei Jahren Gefängnis, unter Umständen sogar mit dem Tod bestraft werden. "Für mich als deutsche Innenministerin war es wichtig, bei diesem Besuch darauf hinzuwirken, dass jeder, der hier zur Fußball-WM kommt, egal wo er herkommt, an was er glaubt oder wen er liebt, in Katar auch sicher ist. Und diese Sicherheitsgarantien habe ich heute vom Premierminister erhalten", sagte Faeser. Die FIFA habe diese Garantien laut Faeser auch schriftlich bekommen.

Zudem habe es in Sachen Arbeitnehmer-Rechte im Laufe der vergangenen Jahre große Fortschritte gegeben. "Es ist nicht alles gut, aber wir haben gesehen, dass Reformprozesse auf dem Weg sind. Und da möchten wir als Bundesrepublik Katar gerne unterstützen. Es geht nicht darum, Reformprozesse bis zur WM zu machen, sie müssen auch nachhaltig sein."

Menschenrechtsbeauftragte Amtsberg verzichtete auf die Reise

Al-Thawadi sagte nach Angaben aus Delegationskreisen, er bedauere, dass die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, ihre Reise nach Katar kurzfristig abgesagt hatte. Teilnehmer berichteten, das Gespräch mit dem Chef des Organisationskomitees habe in einer freundlichen Atmosphäre stattgefunden. Amtsberg hatte ihre Reise, die bereits am Wochenende hätte beginnen sollen, gestrichen, weil das Ausmaß der Verstimmung in Katar nach den Äußerungen von Faeser zu diesem Zeitpunkt noch unklar war. Die WM-Endrunde in Katar beginnt am 20. November und endet mit dem Finale am 18. Dezember.