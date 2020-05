per Mail teilen

Es war einmal ... das Jahr 1969: Der 1. FC Kaiserslautern spielt in der 1. Bundesliga, Gerd Müller ist Torschützenkönig und in Ulm startet der junge Uli Hoeneß seine Karriere.

Wie stark der Schwabe Uli Hoeneß die Fußball-Landschaft prägen würde, das ahnte wohl noch keiner im Jahr 1969?

Mit 17 Jahren spielte er noch für die TSG Ulm 1846 und galt als großes Fußball-Talent. Aber auch andere Talente sind damals schon zu erkennen, zum Beispiel seine Managerqualitäten. Diese stellte er als Schülersprecher des Schubart-Gymnasiums in Ulm unter Beweis - nur eine von vielen tollen Szenen im Beitrag aus der Abendschau Baden-Württemberg vom 13.06.1969 - jetzt in voller Länge zu sehen im neuen YouTube Kanal von SWR Sport in der Reihe "Es war einmal".

Für seine Fußball-Karriere stehen andere Dinge hinten an. "In meinem Fall muss das Mädchen Nebensache sein. Ich komme eigentlich nur am Samstag dazu, mit ihr auszugehen", sagt der damals 17-Jährige. Das hat aber offensichtlich der Beziehung nicht geschadet: Bis heute ist Hoeneß mit seiner Jugendliebe Susi von 1969 verheiratet.

Es war einmal ... der 17-jährige Uli Hoeneß Den kompletten Beitrag aus der Abendschau Baden-Württemberg vom 13.06.1969 gibt es morgen ab 11 Uhr im neuen YouTube Kanal von SWR Sport in der Reihe "Es war einmal".

Es war einmal ...

Die Rubrik für Nostalgiker und alle, die sich an Schmuckstücken aus dem Archiv von SWR Sport erfreuen. Historische Triumphe, sportliche Highlights und ganz besondere Filme über Menschen, die den Sport – vor allem im Südwesten – geprägt haben. Hier gehen wir mit Euch auf eine sportliche Zeitreise voller Titel, Tränen und tollen Typen.