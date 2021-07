Während Joshua Kimmich, Timo Werner und Co. nach dem enttäuschenden EM-Achtelfinal-Aus gegen England den Urlaub antreten, liegt bei vielen deutschen Spielern der Fokus bereits auf dem nächsten Turnier: Den Olympischen Spiele in Tokio. Für Trainer Stefan Kuntz könnte es das vorerst letzte Turnier werden.

Es ist geschafft! Kapitän Arne Maier läuft mit dem EM-Pokal vor seine Mannschaft und streckt diesen in die Höhe. Neben ihm liegen sich die Mitspieler in den Armen, Niklas Dorsch wedelt mit einem Deutschland-Handtuch wild vor sich her. Während die Spieler eng umschlungen nach dem den Pokal greifen, steht Stefan Kuntz mit ausgebreiteten Armen und goldener Medaille um den Hals einige Meter hinter der jubelnden Mannschaft. Inmitten der Feiernden wirkt der Trainer ausgeglichen und reflektiert.

Zum zweiten Mal U21-Europameister

Vier Wochen ist es her, dass Trainer Stefan Kuntz zum zweiten Mal mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Europameister wurde. Auch - oder gerade weil - es Kuntz gelang, in wenigen Tagen eine Einheit auf und neben dem Platz zu formen. Bereits 2017, zwei Jahre nach seinem Amtsantritt, führte Kuntz den Nachwuchs zum Titel.

Im Gegensatz zu den mauen Darbietungen der A-Nationalmannschaft, die schlussendlich im Achtelfinal-Aus gegen England mündeten, überzeugte die U21 während der Europameisterschaft als geschlossene Einheit.

Teamgeist, Laufbereitschaft und Einsatzwille, gepaart mit einer hohen Qualität im Torabschluss, bildeten das Fundament für den Erfolg. Und an der Seitenlinie fungierte Kuntz als stiller Moderator, der mit seiner Ausstrahlung und seiner lockeren Art für die Balance innerhalb Mannschaft sorgte.

Kuntz erreichte immer das U21-Finale

Seit seinem Amtsantritt 2016 erreichte Kuntz in jedem U21-Turnier das Finale. Nicht nur deswegen galt der Ex-Kaiserslauterer neben Hansi Flick als einer der heißesten Anwärter für den Posten des scheidenden Bundestrainers Joachim Löw.

Bei den Olympischen Spielen will Kuntz die Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Für das Turnier in Tokio, das für die deutsche Fußballnationalmannschaft am 22. Juli beginnt, muss Kuntz eine 18-köpfige U23-Auswahl berufen, in der drei Spieler vor 1997 geboren sein dürfen.

Max Kruse im Aufgebot?

Neben zahlreichen Nachwuchstalenten aus dem erfolgreichen U21-Jahrgang dürfen sich auch die Bundesliga-Legionäre Max Kruse, Maximilian Arnold und Mahmoud Dahoud Hoffnung auf eine Nominierung machen, vorausgesetzt sie werden von ihren Vereinen für das Turnier freigestellt.

Denn auch bei einem Ausscheiden in der Gruppenphase verpassen die Spieler einige Wochen in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Mehrere Spieler aus dem Südwesten

Auch aus dem Südwesten stehen einige Spieler vor einer Berufung. Torhüter-Neuzugang Florian Müller hat bereits grünes Licht vom VfB Stuttgart erhalten und wird aller Voraussicht nach als Nummer eins in Tokio zwischen den Pfosten stehen.

Aus Hoffenheim wird Neuzugang David Raum aus Fürth vermutlich dabei sein. Raum machte bei der U21-EM auf der linken Außenbahn vor allem durch sein körperliches und laufstarkes Spiel auf sich aufmerksam.

Keven Schlotterbeck könnte debütieren

Neben David Raum könnte der Freiburger Keven Schlotterbeck zu seinem Debüt im Olympia-Team kommen. Der 24-Jährige profitiert von der Olympia-Verschiebung und ist als Jahrgang 1997 spielberechtigt. Im Gegensatz zu seinem Bruder Nico Schlotterbeck wird er vermutlich eine Freigabe von seinem Verein erhalten.

Was passiert mit Jonathan Burkardt?

Mainz-Sportvorstand Christian Heidel signalisierte bereits, Jonathan Burkardt ebenfalls für die Spiele in Tokio abstellen zu wollen. Burkardt war bei der U21-Europameisterschaft in jedem Spiel zum Einsatz gekommen und erzielte dabei einen Treffer. Doch laut dem "kicker" hat der Angreifer sich entschieden, nicht nach Tokio fahren zu wollen.

Die endgültige Kadernominierung wird Kuntz vermutlich erst am 5. Juli verkünden. Gut möglich, dass es dabei zusätzlich zu den genannten Spielern zu einigen Überraschungen kommen wird.

Zukunft von Kuntz noch ungewiss

Bei den letzten Olympischen Spielen 2016 scheiterte die deutsche Nationalmannschaft erst im Elfmeterschießen im Finale gegen Brasilien. Danach übernahm Kuntz das Amt des U21-Trainers von Horst Hrubesch.

Während die A-Nationalmannschaft seitdem von einer Krise in die nächste schlitterte, waren die Auftritte der U21 unter der Leitung von Stefan Kuntz von Erfolg geprägt. Genau diese Nachwuchsjahrgänge bilden das Fundament für das kommende Turnier in Tokio und auch für die kommenden Jahre in der A-Nationalmannschaft.

Die Zukunft von Stefan Kuntz ist trotz DFB-Vertrags bis 2023 noch ungewiss. Laut eigener Aussage will sich der 58-Jährige erst nach den Olympischen Spielen dazu Gedanken machen. Wie er selbst sagt "in Ruhe und mit etwas Abstand." Eben ganz im Stile von Stefan Kuntz.