Kaum hat Timo Werner Deutschland in Richtung FC Chelsea verlassen, ist er auch schon wieder da. Der Bundestrainer hat gerufen und der Ex-Stuttgarter ist gerne gekommen, um an seiner alten Wirkungsstätte in der Nations League zu spielen.

Es könnte das 30. Länderspiel für Timo Werner werden, eigentlich nichts besonderes. Gäbe es dabei nicht doch zwei Besonderheiten. Denn das Spiel gegen Spanien am Donnerstag (3.9., 20.45 Uhr) ist die erste Partie des DFB-Teams seit dem 6:1 Sieg in der EM-Qualifikation am 19. November 2019 gegen Nordirland. Das ist eine gefühlte Ewigkeit her. "Die letzten Monate waren natürlich komisch für jeden, jetzt fast ein Jahr lang nicht im DFB-Trikot zu spielen. Man freut sich natürlich wieder zur Nationalmannschaft zu kommen." Timo Werner scheint es kaum erwarten zu können, sich unter den Augen von Bundestrainer Jogi Löw wieder beweisen zu dürfen. Und das auch noch in seiner Heimat Stuttgart. "Ich bin Stuttgarter. Ich komme immer wieder gerne nach Hause," erzählt der pfeilschnelle Mittelstürmer.

Wiederholung erwünscht

Stuttgart ist für Timo Werner ein gutes Länderspiel Pflaster. Am 5. September 2017 gewann Deutschland mit 6:0 in der WM-Qualifikation gegen Norwegen und der damals 21-Jährige traf doppelt. Das Publikum feierte den Mann des Abend bei seiner Auswechslung mit "Timo Werner"-Sprechchören. Das tat gut, denn nach seiner aufsehenerregenden Schwalbe, der ein Elfmeter auf Schalke folgte, war der Leipziger mit dem Stuttgarter Herzen bundesweit immer noch Zielscheibe für Pfiffe und Buhrufe.

Die großen Timo-Schritte

Timo Werner ist erst 24 Jahre alt. Und doch hat Turbo-Timo schon einiges hinter sich. Meist nur Schönes. Für den VfB Stuttgart läuft er im August 2013 erstmals in der Bundesliga auf. Mit 17 Jahren und 164 Tagen ist er der jüngste Bundesligadebütant des VfB. Alle staunen über den flinken Werner, der manchmal sogar den Ball überholt. Gereift ist der Abiturient aber erst nach seinem Wechsel zu RB Leipzig vor vier Jahren. Neben Schnelligkeit verfügt der ehrgeizige Bad Cannstatter mittlerweile auch über die nötige Ballkontrolle und Spielübersicht. Dass die Premier League "Yes" zum deutschen Senkrechtstarter sagte, wunderte da nicht mehr. Klopps Liverpool wäre möglich gewesen, am Ende wurde es dann der FC Chelsea. Hier trainiert Werner seit einem Monat, fühlt sich wohl und hat bei einem Testspiel bereits gezeigt was er kann. Mit Antonio Rüdiger trifft er bei "The Blues" auf einen weiteren Ex-VfBler. "Wenn man mal das ein oder andere Wort nicht versteht in der Ansprache, kann man noch mal nachfragen," ist Timo Werner über die Sprachnachhilfe froh.

"Wollen die EM gewinnen"

Die anstehende Nations League sieht Timo Werner eher als Aufwärmprogramm für die EM im kommenden Jahr. "Ich glaube, dass die Nations League jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommt für uns, um uns einzuspielen. Und am Ende des Tage kommt die Europameisterschaft." Werner versteckt sich nicht hinter schwammigen Andeutungen. Er will gerne Titel gewinnen. Mit Chelsea und mit der Nationalmannschaft. Nicht verwunderlich daher seine EM- Aussage, dass "wir dort reingehen, um das Turnier zu gewinnen, weil wir immer noch eine sehr gute Mannschaft sind, auch wenn wir das in den letzten Jahren nicht immer zeigen konnten."

Regelmäßig Tore machen

Für seine Ex-Clubs VfB Stuttgart und RB Leipzig hat Timo Werner in 218 Ligaspielen 88 Tore erzielt. Noch besser seine Quote im DFB-Trikot. Bei 29 Einsätzen traf Werner 11 Mal. "Ich will regelmäßig Tore machen", zeigt sich der oft ein wenig schüchtern wirkende Timo verbal recht offensiv. Gegen Spanien und drei Tage später gegen die Schweiz werden jetzt wohl Taten folgen. Denn ein Sprücheklopfer war Timo Werner noch nie. Schade nur, dass es diesmal vor den leeren Stuttgarter Rängen keine "Timo Werner" Sprechchöre geben wird.