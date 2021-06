Der überraschende Punktgewinn Ungarns gegen Frankreich bei der EM lag nicht zuletzt an Roland Sallai vom SC Freiburg. Der Offensivmann knüpft damit an seine starke Bundesliga-Saison an - und will gegen Deutschland nun den Achtelfinal-Einzug schaffen.

Intuitiv, gedankenschnell, präzise: So lässt sich die Vorarbeit von Roland Sallai für Ungarns sensationelle Führungstor gegen den scheinbar übermächtigen Favoriten Frankreich beschreiben. Nach einer Seitenverlagerung köpfte Attila Fiola auf Sallai. Der Stürmer des SC Freiburg spitzelte darauhin den Ball an Raphael Varane vorbei wieder in den Lauf von Fiola, der seinen Gegnern entwischte. Der Rest ist schon jetzt ungarische Fußballgeschichte.

Das 1:0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und Roland Sallai als wundersamer Wegbereiter für das zumindest kleine Wunder von Budapest. Der Doppelpass zwischen den beiden ungarischen Offensivakteuren ließ die linke französische Abwehrseite um den Ex-Stuttgarter Benjamin Pavard alt aussehen, die Puskas-Arena explodieren und dazu noch die Gruppe F an Brisanz gewinnen.

Karriere-Highlight in Sallais Geburtstadt Budapest

Denn vor dem letzten Gruppenspiel gegen Deutschland am Mittwoch (21 Uhr, ZDF) hat der Außenseiter um Roland Sallai nun plötzlich wieder Chancen aufs Achtelfinale der Europameisterschaft. Und das in der "Todesgruppe" um Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und den 2014er-Weltmeister Deutschland.

So überraschend das Ergebnis auch daherkommt, so wenig verwundert die starke EM-Performance von Roland Sallai. Denn der 24-Jährige, der seit der U15 alle Nationalteams durchlaufen hat und in seiner Geburtsstadt nun ein Karriere-Highlight feiern durfte, hat eine bärenstarke Bundesliga-Saison hinter sich. 15 Scorerpunkte (acht Tore, sieben Assists) hat Sallai gesammelt, und damit so viele wie nie zuvor seit seiner Ankunft im Breisgau 2018.

Stärken im Dribbling, schnelle Drehungen auf engem Raum, flink und unberechenbar und mit Handlungssschnelligkeit - so hat sich Sallai auch im Breisgau ins Rampenlicht gespielt.

"Wir haben uns den Punkt verdient"

Im Gespräch mit dem "kicker" berichtete Sallai, angesprochen auf das 1:0 gegen die "Equipe Tricolore", dass man solche Konter geübt habe. "Gott sei Dank ist es gelungen. Wir sind stolz auf uns, wir haben das Maximum gegeben." Außerdem betonte der 24-Jährige: "Wir haben uns den einen Punkt verdient."

"Wir wollen ins Achtelfinale!"

Hund Hugo - ausgerechnet eine französische Bulldogge

Nun gibt Roland Sallai sogar das große Ziel Achtelfinale aus. Eine forsche Zielsetzung. wirkt. Neben dem Platz wirkt der ehrgeizige und fleißge Sallai eher ruhig. Goldene Steaks oder dicke Karren sucht man auf seinem Instagram-Profil vergeblich. Stattdessen taucht Hund Hugo des Öfteren auf Fotos auf und hat sogar selbst einen eigenen Instagram-Auftritt. Nicht übermittelt ist, wie Hugo - ausgerechnet eine französische Bulldogge - den Auftritt seiner Landsleute verfolgt hat.

Dass es wirklich klappt mit dem Ziel Achtelfinale für Sallai & Co. scheint nicht unmöglich angesichts des couragierten Auftritts gegen den Titelfavoriten. Zudem ziehen ja auch vier der sechs Gruppendritten in die Runde der letzten 16 ein. Doch ein Sieg gegen Deutschland ist Pflicht. Ein Nachteil sicherlich: Sallai und sein Team spielen erstmals nicht in der heimischen und hitzigen Puskas-Arena, sondern "auswärts" in München.

Egal, wie Roland Sallai mit Ungarn am Mittwoch gegen die Weggefährten aus Deutschland spielt: Den Traum vom Punktgewinn gegen Frankreich in der Geburtsstadt kann dem Stürmer vom SC Freiburg jetzt schon niemand mehr nehmen.