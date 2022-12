Oliver Kahn spricht über seine Burnout-Erkrankung

Der ehemalige Welttorhüter Oliver Kahn hat sich zu seiner schweren Zeit nach der Weltmeisterschaft 2002 geäußert. Damals holte sich frühere Karlsruher therapeutische Hilfe.

Es war ein Bild, das um die Welt ging: Oliver Kahn saß auf dem Rasen des International Stadium in Yokohama. Mit dem Rücken lehnte er damals am Torpfosten. Deutschland hatte gerade eben das Finale der Weltmeisterschaft 2002 verloren. Entscheidenden Anteil hatte daran Kahn. Er ließ einen Ball von Rivaldo nach vorne abprallen, Ronaldo schaltete gedankenschnell und schob ein – 0:1. Ein weiterer Treffer des dreimaligen Weltfußballers war gleichbedeutend mit dem 2:0-Sieg der Brasilianer.

In einem Podcast mit dem Therapeuten Florian Holsboer spricht die Torwart-Legende über seine Burnout-Erkrankung. Holsboer war auch derjenige, der Kahn in dieser Zeit half. Der heutige Vorstandstvorsitzende des FC Bayern beschreibt seine Gefühle während des Endspiels: "Mir schauten zwei Milliarden Menschen beim Versagen zu." Noch während die Schlussphase in Japan lief, hatte er mögliche Reaktionen der Öffentlichkeit in seinem Kopf.

Ein ikonisches Bild: Oliver Kahn lehnt nach dem verlorenen WM-Finale 2002 am Torpfosten. Sein Fehler zum 0:1 leitete die Niederlage gegen Brasilien ein. IMAGO HJS

Kahn führt Deutschland ins Finale

Dabei war Oliver Kahn der herausragende Spieler eines deutschen Teams, das bei der Weltmeisterschaft überperformte. Mit fantastischen Leistungen des "Titan" erreichte Deutschland unter Teamchef Rudi Völler überhaupt das Endspiel in Yokohama.

Doch die Zeit vor der WM hatte bereits an Kahn genagt. Seine Verbissenheit in all den Jahren zuvor habe ihn in einen Tunnel getrieben. Unvergessen sind die Bilder, als er Gegner am Hals packte oder in Freiburg von einem Golfball am Kopf getroffen wurde. Oft verhöhnten ihn die gegnerischen Fans mit Affenlauten und geworfenen Bananen. Kahn beschreibt die Zeit damals: "Ich habe immer ein Symptom gespürt, dieses Ausgebranntsein, es hat alles enorm viel Kraft gekostet."

Florian Holsboer hilft Bayern-Profis

Der heute 53-Jährige will die Krankheit von ihrem Stigma befreien. Seine Offenheit soll Menschen und Betroffene dazu ermutigen, professionelle Hilfe anzunehmen. Für Kahn war diese Hilfe Florian Holsboer. Bereits Ende der 90er-Jahre ging er zu dem Medizinprofessor. Holsboer leitete bis 2014 das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München.

Ein anderer ehemaliger Nationalspieler und Bayern-Profi, der unter einer psychischen Erkrankung litt und sich bei Holsboer Hilfe holte, war Sebastian Deisler. Der als großes Talent gefeierte Mittelfeldspieler sei laut Holsboer auch wegen Uli Hoeneß in Therapie gegangen. Der damalige Bayern-Manager bat Holsboer um dessen Hilfe. "Mir ist egal, was die draußen sagen und schreiben. Der Junge soll nur wieder gesund werden!"

Kahn hat Umgang mit der Erkrankung erlernt

Über seine Erkrankung sprach er damals dennoch nicht öffentlich: "Um Gottes Willen! Das darf auf keinen Fall öffentlich werden." Das sei laut Kahn die damalige Einstellung in der Gesellschaft gewesen. Heute wäre das anders. Unter anderem hat kürzlich der aktuelle Bayern-Spieler und ehemalige Profi des VfB Stuttgart Benjamin Pavard seine Depression öffentlich gemacht.

Dank Holsboer habe Kahn Wege gefunden, besser mit seiner Burnout-Erkrankung umzugehen. Der Plan beinhaltete die Arbeit an sich selbst und Veränderung der Perspektiven. Das hat Kahn zu einem ausgeglicheneren Torhüter und Menschen gemacht. In der Therapie lernte er auch, Sachen anders einzuordnen.

Kahn entwickelte eine Widerstandskraft, denn Fußballer wollte er weiterhin bleiben. "Ich wollte die Dinge, meine Person in meinem Beruf verändern, ich wollte nicht flüchten."