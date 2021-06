per Mail teilen

Die regenbogenfarbene Kapitänsbinde bei Manuel Neuer konnte die UEFA gerade noch gutheißen, ein ganzes Stadion aber nicht. Der europäische Fußballverband hat den Wunsch der Stadt München, die Arena für das Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben als Zeichen für die Gleichberechtigung anzustrahlen, abgelehnt. Die Meinung dazu von Achim Scheu, aus der SWR Sportredaktion:

Die UEFA gibt ein erbärmliches Bild ab. Vor dem Turnier ging es schon los, als Dublin und Bilbao mal eben ihre Spiele entzogen bekamen, weil sie mitten in der Corona Pandemie keine Zusagen machen konnten über die Anzahl der Zuschauer im Stadion. Dann, beim Kollaps des Dänen Christian Eriksen, als die UEFA den geschockten Dänen kaum eine Wahl ließ, noch am selben Tag die Partie gegen Finnland zu Ende spielen zu müssen. Zudem noch die Diskussion, ob London der geeignete Endspielort ist, bei den aktuellen britischen Inzidenzzahlen. Die UEFA stellt London aber nicht deswegen in Frage, sondern fordert dummdreist noch oben drauf, die Einreisebestimmungen zu lockern, damit Sponsoren und Funktionäre beschwingt, aber vielleicht leider auch infiziert zugucken können.

Die UEFA sagt: Nein!

Und nun der Wunsch der Stadt München, die Arena im Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten. Ein kleines, aber wichtiges Zeichen im Kampf gegen Unterdrückung, Homophobie und Rassismus für die ganze Welt und gegen Ignoranten wie Ungarns Staatschef Viktor Orban. Die UEFA sagt: Nein!

Ich finde: Über eine bunt leuchtende Arena lässt sich eigentlich gar nicht streiten. Wer so ein Symbol verbietet, setzt sein Zeichen für Diskriminierung und Unterdrückung – der Shitstorm ist da zu Recht vorprogrammiert. Jetzt führt die Diskussion um die Illuminierung der Münchner Arena zu Spannungen, für die die Fußballer gar nichts können. Neben der sportlichen Rivalität, es geht ums Achtelfinale, kommt die politische noch hinzu.

Das ist völlig unnötig: Wer sich an einer Arena in Regenbogenfarben stört - bei dem liegt das Problem, und bei niemandem sonst. Die UEFA gibt ein erbärmliches Bild ab.