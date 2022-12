Als Markus Merk den jungen Messi vom Platz stellte

Markus Merk war einer der besten Schiedsrichter der Welt. Der Kaiserslauterer schrieb Fußballgeschichte, als er Argentiniens Weltstar Lionel Messi bei dessen Länderspiel-Premiere wegen Tätlichkeit vom Platz stellte.

Am 17. August 2005 pfiff Markus Merk in Budapest das Freundschaftsländerspiel zwischen Ungarn und Argentinien (1:2). Nicht wissend, welche Weltkarriere der damals 18-Jährige Messi hinlegen würde, war diese Partie eine besondere. Auch für die Vita von Markus Merk.

Rote Karte wegen Tätlichkeit

Messi wurde in der 64. Spielminute zu seinem ersten Länderspiel eingewechselt. Eine Minute später passiert nach Merks Erinnerung dies: "Er wurde bei seiner ersten Ballaktion gehalten, schlug nach hinten aus und traf seinen Gegenspieler am Hals. Das geschah im Affekt. Gelb wäre auch vertretbar gewesen. Meine Linie war aber immer, konsequent zu sein - egal, ob in der ersten oder letzten Minute, in einem EM-Finale oder einem Freundschaftsspiel." Merk sieht sich vielleicht sogar als einen Wegbereiter für dessen Weltkarriere: "Vielleicht half es Messi sogar dabei, später so häufig zum Weltfußballer gewählt zu werden, weil durch ein solch einschneidendes Erlebnis bereits in jungen Jahren ein Lernprozess eingesetzt hat", sagt der Ex-Schiedsrichter selbstbewusst.

Lionel Messi wird nach seinem Platzverweis (2005) von Teamkollege Sorin getröstet IMAGO Allstar

Kritik an den WM-Schiedsrichtern

Die aktuellen Schiedsrichter-Leistungen bei der FIFA Fußball-WM 2022 in Katar sieht Merk hingegen kritisch. Er beurteilt die Leistungen der Referees in Katar als "gut bis befriedigend", übt aber auch deutliche Kritik. "Die Leistung des brasilianischen Schiedsrichters bei England gegen Frankreich hat sich mir - auch wenn ich anderen Mentalitäten und Spiel-Interpretationen offen gegenüberstehe - nicht erschlossen. Klare Vergehen wurden nicht geahndet, wie das Foulspiel vor dem französischen 1:0", sagte der 60-Jährige aus Kaiserslautern der Deutsche Presse-Agentur.

Druck auf den Unparteiischen ist größer geworden

Bei den K.o.-Spielen sei der Druck auf die Unparteiischen größer geworden, sagte Merk: "Hier mangelte es durchaus einigen Schiedsrichtern an Erfahrung und Akzeptanz - insgesamt auch mit Mängeln und ungleicher, unterschiedlicher Zweikampf-Beurteilung."

Wohltuend fand der frühere FIFA-Referee, der bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2006 im Einsatz war, "die Umsetzung in puncto Geschwindigkeit beim VAR, besonders im Bereich der Abseitsentscheidung". Die von FIFA-Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina vor dem Turnier angekündigten längeren Nachspielzeiten sieht Merk zwiespältig. "Auch wenn ich eine angemessene Nachspielzeit befürworte: Die Umsetzung war nicht immer nachvollziehbar. Dann sollten wir gleich über eine Nettospielzeit nachdenken", sagte der langjährige Bundesliga-Unparteiische. Gleichzeitig betonte er: "Ich hoffe, dass wir in der Bundesliga jetzt mitten in der Saison keine Grundsatzdebatte starten."

Der Schiedsrichter als Sündenbock

Auffallend ist für Merk, dass Mannschaften wie Portugal, die ihre Ziele nicht erreicht haben, "die Schiedsrichter als Alibi suchen". Die Tumulte beim wilden Viertelfinal-Duell zwischen Argentinien und Niederlande, das Lionel Messi und Co. nach Elfmeterschießen gewannen, verurteilte Merk. Das Verhalten der Teams und Offiziellen sei schlimm gewesen: "Eine Fehlleistung an Fair Play, wo du einen Schiedsrichter nur bedauern kannst."