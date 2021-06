"Fröhliche Mainzer überall", ist ein beliebter Gesang im Fanblock bei Heimspielen von Mainz 05. Zwei Spieler aus dem NLZ der 05er waren maßgeblich am Einzug ins EM-Halbfinale der U-21 beteiligt. Jonathan Burkardt und Finn Dahmen.

Der Torwart als Matchwinner. Bei der U-21 Europameisterschaft ist Finn Dahmen die Nummer eins für Trainer Stefan Kuntz. Das Vertrauen des Coaches zahlte Dahmen gestern zurück. Im Viertelfinale gegen Dänemark hielt er mit zwei parierten Elfmetern im Elfmeterschießen das deutsche Team im Turnier. "Finn hatte ja in der Gruppenphase den Klops drin. Dass er jetzt zum Helden wird - das sind so Geschichten, die der Fußball schreibt", sagte Kuntz nach Sieg gegen Dänemark.

Jeder ist für jeden da

Der Mainzer Torhüter Dahmen hatte in der Vorrunde an seinem 23. Geburtstag gegen die Niederlande (1:1) das Gegentor mit einem Patzer verschuldet. Damals legte sein Klubkollege Jonathan Burkardt, den alle nur "Johnny" nennen, den Ausgleich vor. Nun machte Dahmen mit zwei gehaltenen Elfmetern den zuvor vergebenen Versuch von eben jenem Burkardt wieder wett. "Heute hat Finn den Johnny gerettet, damals war es umgekehrt", sagt Kuntz. Matchwinner Dahmen konnte da nur zustimmen: "Ich habe damals gesagt, dass jeder für jeden da ist. Jeder darf Fehler machen, einer bügelt das dann aus. Heute war ich dran", sagte er. Nach Burkardts Fehlschuss trafen alle deutschen Spieler im Elfmeterschießen.

Dahmen und Burkardt kommen aus dem NLZ von Mainz 05

Finn Dahmen spielt seit der E-Jugend (U11) beim 1. FSV Mainz 05, durchlief sämtliche Jugendteams und war in der abgelaufenen Saison die Nummer zwei hinter Stammkeeper Robin Zentner. Insgesamt drei Mal kam Dahmen in der abgelaufenen Spielzeit in der Bundesliga zum Einsatz. Teamkollege Jonathan Burkardt kam mit 13 Jahren nach Mainz. Bereits mit 17 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Burkardt zählte zuletzt, mit gerade mal 20 Jahren, zu den Stützen in der Rückrunde im Team von Trainer Bo Svensson. Auch dank Burkardt konnten die 05er nach der erfolgreichsten Rückrunde der Vereinsgeschichte den schon sicher prognostizierten Abstieg noch verhindern. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Die Rheinhessen wollen ihn möglichst schnell verlängern. Der symphatische Burkardt könnte zum neuen "Vorzeigeprofi aus dem eigenen Nachwuchs" werden, zu einem Gesicht des Vereins.

Noch zwei Spiele bis zur Titelverteidigung

Gegner im Halbfinale bei der EM sind wieder die Niederlande. In der Gruppenphase hatte Deutschland gegen den Oranje-Nachwuchs 1:1 gespielt. Das Ziel, wieder ins Finale einzuziehen ist greifbar. Bis zum Spiel steht für die Mannschaft, in der mit Ridle Baku vom VfL Wolfsburg noch ein Spieler steht, der aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 kommt, vor allem Regeneration an. "Es war sehr dramatisch, mit uns als glücklichen Sieger. Wir sind kaputt, aber wir freuen uns auf das Halbfinale", sagte Johnny Burkardt nach dem Spiel erschöpft. DFB-Trainer Stefan Kuntz hat nach dem Einzug ins Halbfinale der U21-EM die Nervenstärke seiner Mannschaft gelobt. Die Reise seiner Kicker auf dem Weg zur Titelverteidiger ist jedenfalls noch nicht vorbei.