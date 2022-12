per Mail teilen

Das WM-Aus für Deutschland - in der Vorrunde ausgeschieden, wie schon 2018. Alle fassen sich ratlos an den Kopf: Trainer, Direktor, Mannschaft, Fans und sie diskutieren wie wild. SWR1 Rheinland-Pfalz hat darüber mit Ex-Nationalspielerin Celia Sasic gesprochen.

SWR1: Celia Sasic, Sie sitzen seit März 2022 im DFB-Präsidium. Zusammen mit Philipp Lahm organisieren Sie die nächste EM der Männer 2024 in Deutschland. Wie haben Sie das Aus für die deutsche Nationalelf gestern erlebt?

Celia Sasic: Ja, natürlich auch vor dem Fernseher mitgefiebert, wie alle anderen, die das Spiel angeschaut haben. Am Ende sind wir dann doch tatsächlich, was man irgendwie gar nicht wirklich glauben konnte, ausgeschieden. Und am Ende sind wir zweimal hintereinander bei einer WM ausgeschieden in der Vorrunde.

Zur Person - Celia Sasic Die 34-jährige Ex-Fußballerin Celia Sasic ist aktuell DFB-Vizepräsidentin für Diversität und Vielfalt sowie Botschafterin für die Heim-EM 2024. In ihrer aktiven Karriere lief Sasic von 2004 bis 2013 für den SC 07 Bad Neuenahr auf und erzielte in 136 Spielen 97 Tore. In den Jahren 2012 und 2015 wurde sie als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet. Mit der Nationalmannschaft wurde sie zwei Mal Europameisterin und holte 2008 Olympia-Bronze.

SWR1: Woran hat’s gelegen? Muss da der DFB über Bundestrainer Hansi Flick genauso diskutieren wie über Direktor Oliver Bierhoff?

Celia Sasic: Wenn man die Spiele gesehen hat, nicht nur bei der WM, sondern auch vor schon davor, dann gibt es schon ein gewisses Muster, was man erkennen kann. Wir haben sehr viele Tore zugelassen in diesem Turnier. Dementsprechend fehlt Stabilität und Stabilität ist halt wichtig, um Kontinuität zu haben. Wir haben fünf Gegentore in drei Spielen kassiert, und es gab einfach wenig Sicherheit. Dann kann man natürlich auch bei großen Turnieren nicht weit kommen.

Sasic: "Wir müssen die Gesamtsituation bereden"

SWR1: Noch mal nachgefragt: Muss der DFB über Hansi Flick reden, über Oliver Bierhoff?

Celia Sasic: Wir müssen einfach über die Gesamtsituation reden. Wir müssen analysieren, wenn eine Fußballnation zweimal hintereinander so früh ausscheidet. Vor allem mit dieser Perspektive EM 2024. Wir müssen das einfach auch offen und ehrlich, transparent aufarbeiten. Und der DFB-Präsident hat es ja auch schon heute Vormittag angesprochen, dass es da eine Analyse geben wird. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass man dann auch auf jegliche Fußballkompetenz im Verband zurückgreift, dass ich dann auch meine sportliche Erfahrung mit einbringen darf. Das Ganze gemeinsam auch mit Philipp Lahm, einfach weil wir diese EM vor der Brust haben. Das Auftreten und das sportliche Gelingen der Nationalmannschaft ist maßgeblich für den Erfolg der EM. Nicht nur den sportlichen Erfolg, sondern den Gesamterfolg der EM auch, der entscheidend sein wird.

SWR1: Also nächste Woche bei der Krisensitzung des DFB. Kleiner Kreis, da werden Sie mitreden?

Celia Sasic: Das weiß ich nicht, ich habe mit dem Präsident noch nicht gesprochen. Aber ich gehe davon aus, dass man zumindest eingebunden wird. Wenn man im Präsidium sitzt und auch sportliche Erfahrungen besitzt, dass man zumindest auch ja auf diese Expertise einfach zurückgreift und wir diese Krise auch ein Stück weit als Chance begreifen. Gerade mit dieser Perspektive Euro 2024, die für uns wirklich eine historische Chance ist, um voranzukommen.

SWR1: Hansi Flick wurde gestern gefragt, ob das WM-Aus etwas an der Stimmung in Deutschland ändert. Da meinte er sinngemäß: "Ne, die war schon vorher nicht gut." Mit Blick auf 2024. Was bedeutet das für die Stimmung gerade im Land?

Celia Sasic: Ich glaube, wie gesagt, für den Erfolg dieses Turniers ist die Nationalmannschaft unerlässlich und da ist die Identifikation mit dieser Mannschaft unerlässlich. Und Identifikation schafft man eben auch über den sportlichen Erfolg und natürlich auch auf dem Platz.

SWR1: Sie sind für den DFB viel unterwegs. Spüren Sie das gerade so, dass so ein bisschen die Unterstützung für die Nationalelf für die Männer fehlt?

Celia Sasic: Ja, ich glaube schon, dass die Identifikation so ein bisschen strauchelt, dass man nicht mehr so dieses Gefühl hat 'das ist unsere Mannschaft, das sind unsere Jungs'. Das ist aber ein Problem, was schon ein bisschen bisschen länger da ist. Und ich glaube, dort muss man ansetzen. Einfach wieder zu sagen: 'Das ist unsere Mannschaft. Und wir spielen für unser Land'. Das ist ein entscheidender Faktor, um auch den den Wert der Nationalmannschaft für die Gesellschaft wieder ein bisschen höher zu heben.

SWR1: Die Frauen wurden bei der EM im Sommer auf Händen getragen. Die Männer jetzt nicht. Macht der DFB in dem einen Bereich etwas besser als in dem anderen?

Celia Sasic: Ich glaube, es ist das, was ich die ganze Zeit sage: Die Mädels haben im Sommer sportlich überzeugt auf dem Platz. Eben diesen Moment geschaffen, was man als Fußballfan einfach auch mit erleben möchte und was einen auch mitreißt. Dass man sagt 'das ist unsere Mannschaft, die spielen für uns, die lassen ihr Herz auf dem Platz'. Und das hat sich jetzt auch übertragen - auf die allgemeine Situation im Frauenfußball.