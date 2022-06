1.Juni 2002: Miroslav Klose mit drei WM Toren gegen Saudi-Arabien

per Mail teilen

Am 1.Juni 2002 spielte Deutschland bei der Fußball-WM gegen Saudi-Arabien. Das DFB-Team dominierte nach Belieben, gewann mit 8:0. Doch einer ragte heraus: Miroslav Klose traf dreimal!

In der 77. Minute wurde Miro Klose in diesem Spiel ausgewechselt. Aber nicht etwa, weil er schlecht gespielt hatte, sondern weil er eben nur etwas mehr als eine Stunde benötigte, um sich in die Geschichtsbücher der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu schießen.

WM-Gruppenspiel in Sapporo

Samstag, 1.Juni 2002. Um 13:30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit traf Deutschland, trainiert von Rudi Völler, im ersten WM-Vorrundenspiel auf Saudi-Arabien. Das DFB-Team war zu dieser Zeit nicht gerade erfolgsverwöhnt. Bei der WM 1998 flog die Mannschaft im Viertelfinale gegen Kroatien früh raus. Bei der EM 2004 schied Deutschland gar sang- und klanglos in der Gruppenphase aus. Der wenig freundliche Spitzname "Rumpelfußballer" für die DFB-Auswahl kursierte nicht nur in den Boulevardmedien. Das Spiel gegen Saudi-Arabien sollte der Auftakt in eine bessere DFB-Zukunft werden. Und das wurde es auch!

Dreimal Miro Klose

Bereist nach 25 Minuten führte Deutschland mit 2:0. Doppeltorschütze: Miroslav Klose vom 1.FC Kaiserslautern. Klose war damals 24 Jahre alt und fast noch ein Youngster im DFB-Team, denn erst ein gutes Jahr zuvor hatte der schüchterne Stürmer des 1.FC Kaiserslautern sein ersten Länderspiel gemacht. Klose spielte sich innerhalb kürzester Zeit zuerst in die Herzen der FCK-Fans, dann in die der gesamten Fußball-Nation.

Zur Halbzeit, damals beim WM-Spiel gegen Saudi-Arabien, stand es schon 4:0. Deutschland spielte famos gegen einen zugegebebermaßen völlig überforderten Gegner. Dennoch ragte einer heraus: Miro Klose, der von diesem Tag an meistens mit dem Zusatz "Fußballgott" von den Fans empfangen wurde.

In der zweiten Halbzeit erzielte Klose noch das zwischenzeitliche 5:0, um kurz darauf von Rudi Völler unter tosendem Applaus der größtenteils asiatischen Zuschauer im WM-Stadion von Sapporo ausgewechselt zu werden. Es waren magische Momente mit Miro, der in der Form seines Lebens schien bei dieser Weltmeisterschaft.

Erfolgreiche WM Bilanz

Bei der WM 2002 wurde Deutschland am Ende Vizeweltmeister. Klose erzielte insgesamt fünf Treffer während des Turniers und erhielt dafür den silbernen Schuh des zweitbesten Torschützen dieser Weltmeisterschaft.

Der Stümer nahm noch an drei weiteren WM-Turnieren teil. 2006 wurde Deutschland bei der Heim-WM Dritter, Klose traf wieder fünf Mal, wurde Torschützenkönig des Turniers. 2010, Deutschland wurde wieder Dritter, schoss Klose wieder vier Tore.

Bester WM-Torjäger aller Zeiten

Der Karrierehöhepunkt war dann, ganz klar, die Weltmeisterschaft im Jahr 2014. Deutschland gewann den Titel im Finale gegen Argentinien. Miroslav Klose, mittlerweile 36 Jahre alt, holte sich die langersehnte Trophäe und beendete kurz nach dem Turnier in Brasilien seine Nationalmannschaftskarriere.

Die Rahmendaten einer unfassbar erfolgreichen Laufbahn: 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, 16 davon bei Weltmeisterschaften. Das macht ihn zum alleinigen Rekordtorschützen. Niemand weltweit traf häufiger bei einer WM.

Karriereende 2016

2016 beendete Miro Klose seine herausragende Karriere. Er wurde Trainer und arbeitete unter anderem bei Bayern München und beim DFB. Seit Sommer 2021 ist er ein bisschen abgetaucht. Aus gesundheitlichen Gründen musste er zwischenzeitlich kürzer treten. Den "Fußballgott" Miro Klose wird man aber bestimmt schon bald irgendwo im Profifußball auf einer Trainerbank wiedersehen.