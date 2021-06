Es gibt Stadien auf der Welt, die umgibt ein Mythos, da bekommen die Fans Gänsehaut. Eines davon ist das Wembley-Stadion in London. SWR-Sportredakteur Achim Scheu hat das im Jahr 2000 live erlebt.

Die Geschichte dieses Stadion kannte ich schon als kleines Kind. Das berühmte "Tor von Wembley", aber nur aus Erzählungen, ich war 1966 noch nicht geboren. Die teilweise mystischen Geschichten der WM, aber auch der anderen Spiele und Events aus Büchern (das Internet gab es noch nicht im heutigen Umfang) oder auch live vor dem Fernseher. Das Live-Aid-Konzert 1985 habe ich als Jugendlicher geschaut. Freddie Mercury und Queen, ein legendärer Auftritt.

Das alte Wembley Stadion wird abgerissen

Als ich diese Schlagzeile - es muss etwa 1998 gewesen sein - gelesen habe, stand für mich fest, dass ich vorher unbedingt noch ein Spiel dort sehen muss. Der 7. Oktober 2000, das war mein Tag im Wembley-Stadion. Deutschland spielte in der Qualifikation für das WM-Turnier 2002 gegen England. Es war das letzte Spiel, danach rollten die Bagger mit der Abrissbirne und das neue Wembley-Stadion wurde an der selben Stelle gebaut.

Mit zwei Freunden flog ich am Tag des Spiels frühmorgens nach London. Die Karten hatte ich mit viel Aufwand über den DFB für 27 Pfund pro Stück ergattern können, drei Sitzplätze im deutschen Fanblock. Mit der Landung am Flughafen London waren wir wie im Rausch, ganz ohne Alkohol. Die Anreise mit der U-Bahn zum Stadion, der Fußweg von der U-Bahn Station zum Stadion, mitten unter den englischen Fans. Aus Respekt, mit den Engländern nicht möglicherweise schmerzhaft zu nah in Kontakt zu kommen, stopften wir unsere Fanutensilien unter die Jacke. Völlig unsinnig wie sich sofort herausstellte. Die Engländer erkannten uns "Germans" auch so und zeigten uns verbal auch gleich - freundlich aber bestimmt - wer die Heimmannschaft war.

Die Brücke zum Wembley-Stadion

Auf dem Weg von der Bahnstation zum Stadion lief man damals wie heute über eine lange Brücke. Dort trafen sich die Fans, es wurde viel getrunken und noch mehr gesungen. Schwarzmarkthändler boten Tickets zu deutlich höheren Preisen an. Unser Vorhaben, einen Schal oder ein Trikot bei den nur halb-legalen Händlern auf ihren Decken zu kaufen, ließen wir aufgrund der hohen Preise schnell sein. Rückblickend ziemlich blöd, denn so bleibt nur die Eintrittskarte meine einzige, greifbare Erinnerung an das Spiel. Warum auch immer, gibt es kein einziges Foto von der Wembley-Reise.

Fundstück aus der Sammlerkiste: Das originale Ticket England-Deutschland im Wembley Stadion am 7.10.2000 SWR SWR/privat

Sitzplätze ohne jede Beinfreiheit

Wir wollten schnellstmöglich rein. Nach der recht laschen Kontrolle am Eingang gingen wir zu unseren Plätzen. Durch viel zu enge Treppenhäuser. Nach heutigen Bestimmungen geradezu fahrlässig, wie eng alles war. Das alte Wembley würde keiner TÜV-Zulassung oder Brandbestimmung von heute auch nur ansatzweise standhalten. Was mir heute noch genau in Erinnerung ist, ist die Enge, auch auf den Tribünen für die 76.377 Fans.

Der Sitzplatz war für mich, mit meiner Körpergröße von 1,86m, als solcher kaum nutzbar. Gefühlt mit den Knien neben den Ohren war es für heutige Verhältnisse unglaublich unbequem. Das war aber auch zweitrangig, weil wir sowieso die ganze Zeit gestanden haben. Bis zum Anpfiff habe ich alles rund herum in mir aufgesogen. Das Stadion, die Stimmung, die englischen Fangesänge, über 70.000 singen nicht, nein sie brüllen die Hymne "God save the Queen". Wahnsinn, ein einmaliges Erlebnis. Ich hatte eine Dauer-Gänsehaut. Nicht vergleichbar mit der Atmosphäre in einem deutschen Bundesliga-Stadion.

Noch nie so wenig in einem Stadion vom Spiel gesehen

Die Geschichte des Spiels habe ich anschließend zuhause in Deutschland nachlesen müssen. Ich habe das Freistoßtor von Didi Hamann in der 14. Minute, den letzten Treffer in der Geschichte des alten Wembley-Stadions, nur am Rande mitbekommen. Ich habe nur die Ereignisse auf den Tribünen wahrgenommen.

Nach dem Spiel und dem deutschen Sieg sind wir wieder mit der U-Bahn in Richtung Londoner Innenstadt gefahren. Wieder mit den Fanutensilien versteckt unter der Jacke. Die Stimmung gegen uns Deutsche war nicht mehr unbedingt freundlich, dafür aber umso bestimmter.

In der U-Bahn stand tatsächlich, versteckt unter einer Kappe, der englische Ex-Profi Tony Woodcock neben uns. Wir erkannten den ehemaligen englischen Nationalspieler Woodcock, der unter anderem in der Bundesliga in den 1980ern beim 1.FC Köln gespielt hatte, natürlich trotzdem sofort. Wir unterhielten uns in einem Mischmasch aus deutsch und englisch ein bisschen mit ihm. Er war, das merkte man, zum einen enttäuscht von seinen Engländern und zugleich begeistert von den Deutschen. Und er war wie wir auch ein bisschen traurig, dass es das letzte Spiel im alten Wembley Stadion war - für alle.