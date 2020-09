286 Tage nach dem bislang letzten Länderspiel versammelt Bundestrainer Joachim Löw in Stuttgart die Nationalmannschaft. Die DFB-Kicker bereiten sich hier auf die Partien in der Nations League am Donnerstag gegen Spanien und am Sonntag in Basel gegen die Schweiz vor. Fans müssen Abstand halten.

19. November 2019: Deutschland gewinnt in der EM-Qualifikation in Frankfurt mit 6:1 gegen Nordirland. Niemand hat damals wohl gedacht, dass es für lange Zeit der letzte Auftritt der Nationalmannschaft sein würde. Fast zehn Monate nach dem letzten Spiel und der längsten Länderspielpause seit 70 Jahren startet die deutsche Fußball-Nationalelf in die verschobene EM-Saison.

Keine Fans - auch in Stuttgart

Wegen der Corona-Pandemie finden die Spiele ohne Fans statt. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) lehnte den Wunsch des DFB ab, wenigstens 500 Zuschauer in Stuttgart zuzulassen. Die 'Nationalmannschaft zum Anfassen' gibt es also auch in Stuttgart erst einmal nicht. Fans sind nicht zugelassen. Wie bei den Bundesliga-Clubs ist es auch beim Nationalteam noch untersagt, Autogramm- oder Selfiewünsche der Anhänger zu erfüllen. So waren bei der Ankunft der Spieler im Waldhotel auch kaum Fans dabei. Lediglich ein paar wenige Spaziergänger nahmen eher beiläufig Notiz von den Spielern und dem Trainerteam. Auch für die Journalisten ändert sich die Arbeitsweise. Pressekonferenzen und Interviews finden für die Journalisten per Videoschalte statt. Die von Bundestrainer Joachim Löw nominierten Spieler müssen direkt nach der Ankunft im Hotel erst einmal einen Coronatest machen. Sind diese Tests negativ, steigt die Mannschaft noch am frühen Abend in das dreitägige Vorbereitungstraining auf das Spiel gegen Spanien ein.

EM-Vorbereitung unter erschwerten Bedingungen

Mit den Länderspielen in Stuttgart gegen Spanien am Donnerstag und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz beginnt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die EM-Saison mit dem Höhepunkt der Endrunde, die aktuell vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 geplant ist. Der Länderspiel-Doppelpack bildet den Auftakt in die zweite Auflage der Nations League. Dort spielt die DFB-Auswahl wegen der Aufstockung auf vier Teams pro Gruppe, trotz des sportlichen Abstiegs bei der Premiere, weiter in der Liga A der Top-Nationen. Dritter Gegner nach den Spaniern und den Schweizern ist die Ukraine. Ob das geplante Spiel dort am 10. Oktober aber überhaupt wie geplant ausgetragen werden kann ist offen, denn es gilt aktuell eine Reisewarnung für die Ukraine.

Vier Bayern-Stars fehlen, Chance für Neulinge

Joachim Löw berief einen 22er-Kader mit den Neulingen Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim). Die Münchner Leroy Sane und Niklas Süle kehren nach ihren Kreuzbandrissen zurück. Ihre viel belasteten Teamkollegen Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry erhalten eine Pause. Auch Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann von RB Leipzig werden geschont. Torhüter Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) fehlt nach einer Knie-OP, der Dortmunder Marco Reus ist nach einer Adduktorenverletzung noch nicht fit genug.

Länderspiel Debüt von Oliver Baumann?

Mit der Nominierung von Hoffenheim Keeper Oliver Baumann reagiert Löw auf die Vakanz im Tor. Durch den Verzicht Manuel Neuer und die Knieverletzung von Marc-André ter Stegen hatte der Bundestrainer in Bernd Leno vom FC Arsenal und dem Frankfurter Kevin Trapp nur noch zwei Torhüter im Aufgebot. Nun darf sich Baumann als mögliches Backup hinter dem etablierten Quartett beim DFB-Team präsentieren. Oliver Baumann ist der Liga-Dauerbrenner schlechthin. In den letzten zehn Bundesliga-Spielzeiten verpasste der Torwart nur zwölf der möglichen 340 Partien. "Er ist ein Spieler, der schon lange eine konstant gute Leistung bietet", begründete Löw dann auch die Einladung für den 30-Jährigen. "Er hat diese internationale Erfahrung. Er hat die letzten zwei, drei Jahre einige Europa-League-Spiele gemacht."

Stuttgart ist ein Länderspiel-Standort mit Tradition

Ein Länderspiel in Stuttgart bleibt wohl ewig in positiver Erinnerung: 8. Juli 2006, im Spiel um den dritten WM-Platz gegen Portugal (3:1) feierte Deutschland den Höhepunkt des "WM-Sommermärchens". 52.000 Zuschauer im Stadion und noch viel mehr im Anschluss in der Stuttgarter Innenstadt feierten auf den Rängen und auf den Straßen diesen dritten Platz fast wie den WM Titel.

Am 22. November 1950 bestritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste Länderspiel nach dem Zweiten Weltkrieg in Stuttgart. Die Elf von Sepp Herberger gewann gegen die Schweiz 1:0. Der kurz zuvor wiedergegründete Deutsche Fußball-Bund gab die Zuschauerzahl mit 96.400 an, doch Beobachter waren sich einig, dass sogar wesentlich mehr Besucher in das Stuttgarter Neckarstadion kamen. Weil weder die baulichen Gegebenheiten noch die Ordner den Menschenmassen gewachsen waren, wurden mehrere Zuschauer verletzt. Ein Spielabbruch drohte. Acht Jahre lag das letzte deutsche Länderspiel zurück. 1942 hatte Deutschland gegen die Slowakei mit 5:2 gewonnen, bevor der Spielbetrieb wegen des Zweiten Weltkriegs eingestellt wurde.