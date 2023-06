Wieder nichts für die deutsche Nationalmannschaft: Nach dem 0:1 in Polen steigt der Druck auf Bundestrainer Hansi Flick. Muss man sich knapp ein Jahr vor Beginn der EM 2024 Sorgen machen? ARD-Reporter Tom Bartels gibt in SWR-1-Stadion die Antwort.

SWR-1-Stadion: Tom Bartels, Sie reisen gerade vom Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Polen zurück. Mit welchen Gefühlen haben Sie die Reise angetreten?

Tom Bartels: Wahrscheinlich mit den gleichen Gefühlen wie die Nationalspieler. Es war nicht alles schlecht, aber es war einfach zu vieles schlecht. Hauptgrund ist meiner Meinung nach, dass Bundestrainer Hansi Flick und sein Team die Testphase eingeläutet haben. Und das steht im krassen Widerspruch zur Euphorie, die ein Jahr vor Beginn der EM 2024 erzeugt werden soll.

Unter Hansi Flick gab es in 23 Länderspielen bereits 15 Debütanten, es gab 20 verschiedene Abwehrformationen. Wo bleiben da Struktur und Konstanz?

Die soll ja ab September oder Oktober kommen. Ich versuche als Reporter, Mannschaft und Trainerteam fair zu behandeln, aber manche Dinge sind von außen schwer zu verstehen. Warum Hansi Flick so viel probiert, leuchtet mir aus verschiedenen Gründen nicht ein. Aber Hansi Flick wird wissen, was er macht. Er hat ja seine Kompetenz als Co-Trainer von Jogi Löw oder als Bayern Coach bewiesen. Aber nehmen wir das Beispiel Florian Wirtz. Der braucht schnelle Spieler vor sich und in der Spitze. In dem System, das Deutschland gegen Polen gespielt hat, gibt es das so nicht, wenn Wirtz neben Musiala spielt und nur Havertz noch vor ihnen spielt.

Oder Jonas Hofmann. Niemand will den noch auf der rechten Seite alleine spielen sehen. Das ist nicht seine Position. Ich verstehe nicht ganz, was das ständige Wiederholen des bereits Getesteten bringen soll. Dazu gibt es für keinen Spieler eine richtige Orientierung oder eine Struktur, damit sie mal wissen, neben wem spiele ich eigentlich. Es gibt schon in der Feinjustierung des Plans A noch so viele Baustellen und so viel zu tun, dass es mir nicht ganz einleuchtet, warum jetzt permanent Plan B oder Plan C getestet werden müssen.

Die Zahlen sind ja alarmierend: Nur vier Siege aus den letzten 15 Länderspielen. Der Druck auf Hansi Flick wird in der Öffentlichkeit immer größer. Mal ganz ehrlich: Wird das noch was unter dem Bundestrainer Flick - knapp ein Jahr vor der EM 2024?

Ich glaube, dass das noch was wird, aber ich würde mir wünschen, dass auch Hansi Flick jetzt zu dem Schluss kommt, die Testphase zügig zu beenden. Gegen Kolumbien am Dienstag will er ja wieder Dreier- und Fünferkette spielen lassen. Diese Abwehrkette ist an sich nicht das Thema, sie hat aber Folgen für alle Positionen davor - auch für die Offensivformation. Wenn Flick das beenden würde, wenn die Besten spielen, wenn er signalisiert, dass es jetzt ernst wird, dann würde es auch Aufbruchstimmung geben.

Flick hat ja schon bewiesen, dass er Mannschaften auf Kurs bringen kann. Ihm hilft es ja auch nicht, wenn die Kritik in der Öffentlichkeit immer lauter wird. Deshalb sollte er das Testen jetzt sein lassen und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Jetzt geht es darum, Sicherheit zu bekommen. Auch für den Trainer. Dann kann es noch was werden.