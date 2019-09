Das Nationalteam steht vor zwei wichtigen EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande und in Nordirland. Mit dabei ist auch der Ulmer Marcus Sorg als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw.

Seit Montag sind sie wieder zusammen. In Hamburg. Die Nationalspieler und ihr Trainerteam. Vorbereitung für die EM-Qualifikation. Mittendrin in mit entscheidender Position ein Mann aus Ulm: Marcus Sorg, der Assistent von Joachim Löw. Seit 2016 assistiert der frühere Freiburger Bundesligatrainer und U-19-Coach des DFB Joachim Löw. Für den Co-Trainer hat sich allerdings bis auf die "steigende Popularität nicht viel geändert", so Sorg gegenüber SWR Sport.

Der Arbeitsaufwand für`s Nationalteam ist enorm. Allein im Jahr 2016 war Marcus Sorg an 250 Tagen nicht zuhause, sondern für den DFB unterwegs. Das Arbeitspensum variiert "je nach Aufgabe", so Sorg in der Fernsehsendung SWR Sport. Dabei können eine Europameisterschaft, die Olympischen Spiele und die Vorbereitungszeit der Turniere dafür sorgen, dass er durchaus "drei Monate am Stück unterwegs" ist.

Als Assistenztrainer von Joachim Löw ist er auch das Bindeglied zwischen DFB-Auswahl und den Nachwuchsteams. Sorg beobachtet Kandidaten für die A-Nationalmannschaft, organisiert Workshops, begleitet Spieler und besucht Vereine.

Das Erfolgsrezept? Nachwuchsförderung!

Auch den Nachwuchs hat der 53-Jährige stets im Blick. Die jüngste Kritik von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz am deutschen Nachwuchs will Sorg nicht teilen: "Ich sehe unseren Nachwuchs nicht so schlecht wie er oft gemacht wird", ist Marcus Sorg überzeugt. Am Ende des Tages sei der Erfolg entscheidend, wie zuletzt bei der U21.

Vielleicht brauchen unsere Talente ein bisschen länger. Wichtig ist, dass sie Einsatzminuten bekommen. Wir sollten unseren Spielern Vertrauen zeigen und nicht zu früh sagen: Sie sind zu schwach. Marcus Sorg im Gespräch bei SWR Sport Fernsehen BW

Aufbau des Teams

Doch der Weg in die A-Nationalmannschaft ist lang. Den jüngst nominierten Luca Waldschmidt vom SC Freiburg hat Sorg lange beobachtet, um sein Potenzial aber auch sein Engagement außerhalb des Platzes einschätzen zu können. Der Wechsel von der U21 ins Nationalteam sei ein "großer Schritt", so Sorg. In der Nationalmannschaft treffen die erstmals nominierten jungen Spieler auf gestandene Profis, die in großen Vereinen wie Bayern München unter Vertrag stehen und regelmäßig in der Champions League mitmischen. Damit die Neuen nicht vor Ehrfurcht erstarren "geht man mit diesen Spielern mit Sicherheit schonend um".

Der nach dem blamablen WM-Aus von Russland und dem Abstieg aus der Nations League eingeleitete Umbruch hat die Tür für junge Spieler im Nationalteam weiter geöffnet. Allerdings, davon ist Marcus Sorg überzeugt, ist Erfolg in der Nationalmannschaft vor allem Kopfsache: "Am Ende des Tages muss es auf die Überzeugung ankommen, die viele Spieler bereits in der Liga zeigen."