Nach der 2:4 Niederlage gegen die Niederlande war die Kritik am DFB-Team groß. Bundestrainer Joachim Löw verteidigt vor der Partie gegen Nordirland (Montag, 20:45 Uhr) seine Mannschaft. Der Schwarzwälder fordert bei den Fans Geduld ein.

SWR Sport: Joachim Löw, was sind die Erkenntnisse nach der 2:4 Niederlage gegen die Niederlande, die sie der Mannschaft mitteilen konnten? Was wird anders gemacht gegen Nordirland?

Joachim Löw: Erkenntnisse gab es viele, das muss ich sagen, als wir das Spiel noch mal angeschaut haben. Dann ist schon einiges aufgefallen, was wichtig sein wird für die Entwicklung in den nächsten Monaten. Es komm ein anderes Spiel auf uns zu. Nordirland hat eine andere Art und Weise zu spielen als Holland. Von daher werden wir manche Erkenntnisse vielleicht erst später brauchen.

Dauer 3:39 min Interview mit Bundestrainer Joachim Löw vor Nordirland-Spiel Interview mit Bundestrainer Joachim Löw vor Nordirland-Spiel

Wie erwarten Sie denn Nordirland?

Wie Nordirland eigentlich seit vielen, vielen Jahren spielt, wie man sie kennt, sehr körperlich betont einsatzfreudig, laufstark. Sie sind erfahren, sie verteidigen sehr gut. Sie haben Spieler, die körperlich auf jeden hohen Ball gehen. Bei Standardsituationen sind sie gefährlich. Also Nordirland wird, bei der Stimmung hier im Stadion, alles reinhauen. Und was auch festzustellen war: Die letzten ein, zwei Jahre haben sie sich spielerisch verbessert.

Aus dem Spiel gegen den Niederlande kann man vielleicht auch ableiten, dass die Galligkeit und in die Gier, die Zweikämpfe mit dem letzten Willen zu gewinnen, vielleicht nicht so da waren. Wird das ein Charaktertest gegen die Nordiren?

Auf jeden Fall ist das Spiel hochbrisant und natürlich auch sehr, sehr wichtig. Nordirland ist Tabellenführer, wenn man hier verliert und haben die natürlich schon einige Punkte und sind vorne. Von daher ist es nicht so ohne in einigen Situationen. Klar haben wir kein gutes Zweikampfverhalten gehabt. Gegen Holland muss man aber auch sagen, sind wir schon auch das eine oder andere Mal so ein bisschen abgekocht worden. Das müssen wir natürlich verbessern gegen Nordirland, die werden uns in die Zweikämpfe zwingen.

Routine und Erfahrung ist in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch wichtig. In den Sozialen Netzwerken wird schwer diskutiert, dass doch Mats Hummels zurückkehren sollte. Geben Sie da eine Antwort, oder sagen Sie einfach ich habe entschieden und die Entscheidung steht?

Ja, ich weiß. Wenn mich jetzt jede Meinung interessieren würde, dann käme ich natürlich nicht mehr dazu, hier in Ruhe zu arbeiten. Ich glaube, dazu habe ich alles gesagt. Da gab es schon viele Fragen in den vergangenen Monaten. Ich habe immer wieder betont, dass ich mit den Spielern gesprochen habe, dass ich ohne sie plane. Das Vertrauen in diese Spieler, die jetzt da sind, in die jungen Spieler ist da. Die müsse auch mal Fehler machen. Die werden Fehler machen. Ich sag es einfach mal: Die andere Generation, die hat 2010, 2011 und 2012 auch ihre Fehler gemacht und sind nachher 2014 Weltmeister geworden. Also man sollte diesen Spielern jetzt einfach mal das Vertrauen schenken, auch wenn sie mal Fehler machen. Daran wachsen sie.

Trotzdem war es zu sehen, dass die Abwehr nicht stabil stand. Gegen die Niederländer war das natürlich auch eine hohe Qualität, die auf die Abwehr zugelaufen ist. Jetzt ist noch Nico Schulz ausgefallen. Wie wollen Sie die Abwehr jetzt gegen den Nordiren stabilisieren?

Holland hat das gut gemacht an dem Tag. Es waren ja nicht immer nur die Probleme in der Abwehr, sondern auch vielleicht von den Spielern davor. Da haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut verteidigt wie in der ersten Halbzeit. Das alles war vielleicht nicht mehr so. Wir waren offen. Wir haben den Holländern mehr Räume zugestanden und von daher gab es Probleme. Ganz hinten. Jetzt fällt Nico Schulz aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Bei zwei Spieler, die sind eigentlich auf dem gleichen Niveau, Jonas Hector und Marcel Halstenberg. Die beide sind eigentlich jetzt Ersatz für Nico Schulz.

Sie haben aber trotzdem ein gutes Gefühl gegen den Nordiren?

Ich gehe mit einem guten Gefühl rein. Ich weiß, dass die Mannschaft mehr kann, als sie das gezeigt hat gegen Holland. Von daher ist mein Gefühl jetzt nicht schlecht.