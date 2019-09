Nach einem lupenreinen Hattrick liegt das Wortspiel "Hack-Trick" auf der Hand: Der gebürtige Pforzheimer Robin Hack hat die deutsche U21-Nationalmannschaft beim 5:1 (4:0)-Erfolg in der EM-Qualifikation in Wales zum Sieg geschossen.

Robin Hack war der Mann des Abends: Der Angreifer des Zweitligisten 1. FC Nürnberg, der im Sommer von der TSG Hoffenheim zum Club gewechselt war, schnürte gegen Wales innerhalb von nur zehn Minuten einen Dreierpack.

Dauer 0:38 min "Hack-Trick" in Wales: U21 startet EM-Mission mit klarem Sieg "Hack-Trick" in Wales: U21 startet EM-Mission mit klarem Sieg

Robin Hack ist nicht zu stoppen

Hack traf in der 19., 24. und 29. Minute gegen die Briten und sorgte früh für eine Vorentscheidung zugunsten des deutschen Teams. In der einseitigen Begegnung trafen zudem Werder Bremens Johannes Eggestein (41.) und Adrian Fein vom Hamburger SV (50.) für das DFB-Team, das sich in der EM-Qualifikation somit über die ersten drei Punkte freuen darf. Für Wales erzielte Mark Harris (48.) per Handelfmeter das zwischenzeitliche 1:4.

"Haben auch in der Höhe verdient gewonnen"

"Mit viel Geduld haben wir das 1:0 gemacht. Danach hatten wir viel mehr Aktionen nach vorne. Wir haben es gut gemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen. Das gibt uns viel Selbstvertrauen", sagte Matchwinner Hack bei "ProSieben Maxx".

Vor nur 841 Zuschauern im Racecourse Ground hatte das DFB-Team von Beginn an das Spiel im Griff. Besonders über den schnellen Ridle Baku (FSV Mainz 05) auf rechts machte die Kuntz-Mannschaft viel Druck, hielt das Tempo hoch und ließ den Ball laufen. Kuntz hatte vor dem Spiel noch vor zu hohen Erwartungen gewarnt, auch weil im neuen Kader kaum Spieler mit Bundesliga-Erfahrung stehen. Zwar stimmten manche Laufwege noch nicht, dennoch war Deutschland deutlich überlegen.

Die Tore fielen nach der ersten Viertelstunde fast im Minutentakt: Erst steckte Fein auf Hack durch, der aus spitzem Winkel den Ball über die Linie beförderte. Wenig später bugsierte Rhys Norrington-Davies einen Schuss von Hack unglücklich ins eigene Tor, ehe der im Sommer aus Hoffenheim nach Nürnberg gewechselte Hack sogar das 3:0 markierte - diesmal per Kopf. Kuntz riss an der Linie die Arme in die Höhe, war das Spiel doch praktisch entschieden.

Eggestein, einer von nur drei verbliebenen EM-Teilnehmern des Sommers, legte aus 13 Metern sogar das 4:0 nach. Die Waliser, die vier Tage zuvor an gleicher Stelle überraschend Belgien mit 1:0 bezwungen hatten, kamen zwar noch einmal heran, doch erneut hatte Deutschland durch Fein vom Zweitligisten HSV die passende Antwort parat.

In Hoffenheim mit Widrigkeiten zu kämpfen gehabt

Nun gilt es für den gebürtigen Pforzheimer Hack, diese Leistung auch im Zweitliga-Alltag beim 1. FC Nürnberg zu bestätigen. Er war im Sommer für 500.000 Euro aus Hoffenheim an die Noris gewechselt. Bei den Kraichgauern war Hack im Sommer 2017 aus der Jugend zu den Profis aufgerückt, konnte sich allerdings trotz allen Talents aufgrund von Verletzungen und der starken Konkurrenz in der Mannschaft des damaligen Trainers Julian Nagelsmann nicht durchsetzen.

Nun also Nürnberg: Der Angreifer stand in den ersten fünf Spielen beim Club vier mal in der Anfangself. Tore und Vorlagen konnte er noch keine verzeichnen. Mit dem Selbstvertrauen aus der U21 dürften diese nach der Länderspielpause allerdings nur eine Frage der Zeit sein.