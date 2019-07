per Mail teilen

Beim 4:2 im EM-Halbfinale gegen Rumänien hat Stürmer Luca Waldschmidt sein sechstes und siebtes Turniertor erzielt. Fußball-Idol Pierre Littbarski gratuliert seinem Nachfolger.

Damit überholte der 23-Jährige in der Torjäger-Rangliste aller U21-Turniere Pierre Littbarski, dem 1982 für die Bundesrepublik Deutschland sechs Tore gelangen. Littbarski ist bislang der einzige deutsche Torschützenkönig einer U21-EM.

Die meisten Treffer bei einem Turnier erzielte 2009 der Schwede Marcus Berg, der insgesamt siebenmal traf. Diesen Rekord könnte der beim SC Freiburg spielende Waldschmidt im Finale knacken.

Littbarski gratuliert Waldschmidt

Fußball-Idol Pierre Littbarski hat seinem Nachfolger Luca Waldschmidt für dessen Leistungen bei der U21-EM gratuliert. "Den Rekord hat er sich redlich verdient. Es freut mich für den Jungen. Er spielt herzerfrischend, es macht Spaß, ihm zuzuschauen", sagte Littbarski dem SID am Freitag.

"Jetzt soll Luca sich auch den richtigen Rekord holen", sagte Littbarski (59), Weltmeister von 1990. Littbarski gestand zudem, von Waldschmidts Leistungs-Explosion überrascht zu sein. "Vor dem Turnier hatte ich ihn nicht so stark auf der Rechnung. Ich kenne ihn natürlich, er hat uns Wolfsburger ja damals in die Relegation gschickt. Da hätte ich nicht gedacht, dass er so autrumpft. Er ist sehr gefährlich vor der Kiste, sehr effektiv", sagte der Markenbotschafter des VfL Wolfsburg.