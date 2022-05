Shooting-Star David Raum sucht schon Platz für sein WM-Tattoo

David Raum war einer der Senkrechtstarter der vergangenen Saison. Im Falle einer WM-Nominierung hat sich der Hoffenheimer eine besondere Belohnung überlegt.

Über die Belohnung für eine WM-Nominierung muss Tattoo-Fan David Raum nicht lange nachdenken. "Wenn ich mir meinen Traum von der WM erfüllen darf, werde ich mir das irgendwo auf dem Körper verewigen", sagte der Senkrechtstarter der TSG Hoffenheim.

DFB-Coach Flick hält viel von Raum

Raum sollte schon einmal nach einer entsprechenden Stelle Ausschau halten, Bundestrainer Hansi Flick hält große Stücke auf den offensivstarken Linksverteidiger.

Starke Saison von David Raum

"Ich darf auch in der Nationalmannschaft sehr hoch stehen und komme zu meinen Flankenläufen. Das ist meine Stärke", sagte der 24-Jährige selbstbewusst. In seiner ersten Bundesliga-Saison brachte es Raum auf drei Tore und äußerst bemerkenswerte 13 Vorlagen. Er hat daher gegenüber den EM-Fahrern Robin Gosens oder Christian Günter die Nase vorn.

Ihn selber interessiert das wenig. Er sei kein Fan davon, "irgendwie rumzuspekulieren", meinte Raum: "Ich schaue darauf, dass ich in jedem Training meine Leistung bringe und in jeder Einheit und jedem Spiel alles gebe."

Der Platz für die Tattoos fehlt

Das gelingt ihm konstant gut. Daher steht er vor einem kleinen Problem: Sein Körper bietet nicht mehr viel Platz für weitere Tattoos. "Ich bin Fan von dieser Körperkunst, deswegen mache ich das, um mich zu schmücken", meinte der fünfmalige Nationalspieler und ergänzte schmunzelnd: "Da stecken Zeit und Schmerz drin."

Einige seiner Tattoos haben eine besondere Bedeutung. Ein Erzengel an seinem Hals soll ihn beschützen, auf seiner Brust steht: Living the dream. Da er das bei einem Torjubel mal gezeigt hat, wird er relativ häufig darauf angesprochen. "Ich lebe im Moment meinen Traum, den ich immer haben wollte", sagte Raum.

Vorbild Andrew Robertson vom FC Liverpool

Und dieser soll noch lange nicht vorbei sein. Als sein Vorbild bezeichnet Raum den schottischen Kapitän Andrew Robertson vom FC Liverpool. "Ich habe ihn beobachtet und mich an ihm orientiert. Ich probiere, mir hier und da etwas abzuschauen und ihn irgendwann zu überholen", verriet Raum.

In seiner Karriere ging es zuletzt immer steil nach oben. Dem Aufstieg in die Bundesliga mit der SpVgg Greuther Fürth folgte seine bärenstarke Saison in Hoffenheim. Kraftvoll stürmte er immer wieder die Seitenlinie rauf und runter. Verletzungen stoppten ihn dabei kaum. Sein Geheimnis: Yoga. In 32 Spielen stand Raum für die TSG auf dem Platz. Einmal tat der Knöchel weh, einmal war er gesperrt.

Doch passt sein bedingungsloses Offensivspiel in das System der Nationalmannschaft? "Ich kann auch mal auf den Ball steigen oder in den Rückraum spielen, damit man länger im Ballbesitz ist", sagte Raum. Er scheint immer besser im DFB-Team anzukommen. Nur eine Aufgabe hat er im Gegensatz zum Verein noch nicht übernommen: Die des Kabinen-DJ.