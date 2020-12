Die Landesliga-Fußballer des FV Sontheim (bei Heidenheim) ziehen blank. Für einen Kalender lassen sie sich bei herbstlichen Temperaturen nackt ablichten. Die Idee kam ihnen, als das Corona-Virus den Spielbetrieb lahmlegte.

"Mauer stellen - nach rechts! Mehr nach rechts!" Torwart Patrick Neumann dirigiert seine Mauer. Mit seiner rechten Hand zeigt er seinen Mitspielern an, wie sie sich stellen sollen. An seinen Händen trägt er Torwarthandschuhe, an Füßen und Beinen Schuhe und Schienbeinschoner. Am Rest seines Körpers trägt er - nichts. Neumann steht nackt im Tor. Obwohl es schüttet wie aus Kübeln. Die Szene mit dem Freistoß wird mehrmals geübt - für das perfekte Bild. Denn wir sind hier auf dem Platz in Sontheim im Landkreis Heidenheim bei einem Fotoshooting.

Aus Bierlaune heraus entstanden

Der FV Sontheim setzt eine Idee aus den Anfängen der Corona-Pandemie um. Der Landesliga-Spielbetrieb wurde eingestellt. Was also tun mit den Trainingszeiten? "Wir haben uns entschlossen, das Ganze hier zu machen," erinnert Neumann. "Darum sind wir heute hier und machen diese Fotos". Das Ganze ist also entstanden aus einer Bierlaune heraus. Es soll ein Foto-Kalender entstehen, der an der Weihnachtsfeier präsentiert werden soll. Der Kalender ist nicht in erster Linie zum Verkauf gedacht. Die jungen Männer sehen ihn eher als ein Weihnachtsgeschenk für die Freundin oder Mutter.

Hände an der richtigen Stelle

Allerdings sind viele derzeit beziehungstechnisch auf Solopfaden unterwegs. Das hält sie aber nicht davon ab, sich mit größtmöglicher Akribie und Hingabe dem Fotoshooting zu widmen. Das erfordert volle Konzentration. Schließlich soll nicht die komplette Mannespracht präsentiert werden. Da greifen dann manche Schutzmaßnahmen - wie zum Beispiel beim Freistoß mit den Händen an der richtigen Stelle. Dafür ist eine gewisse Präzision notwendig, wie beim Fußballspiel sonst auch. Zwischendurch gibt es immer wieder Lagebesprechungen und Trainingseinheiten.

Als die Polizei kam

Zaungäste gibt es bei dem Wetter keine. Das war beim ersten Fotoshooting noch anders. "Damals sind hier Fußgänger und Spaziergänger vorbeigelaufen," erzählt Patrick Neumann. "Nach ein paar Minuten kam die Polizei." Es ist in diesem 5.000-Einwohner-Ort schließlich nicht alltäglich, dass zehn nackte Fußballspieler auf einem Sportplatz rumspringen", so Neumann. Festgenommen wurde niemand. Im Gegenteil. Die Resonanz ist vorwiegend wohlwollend. Aus ihrem Umfeld haben die nackten Kicker fast nur positive Kommentare auf ihre Aktion bekommen. Petra Neumann, die Mutter von Patrick, ist völlig entspannt: "Damit habe ich überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass die Jungs ihren Spaß haben und dass sie eine gute Kameradschaft haben."

Großes Gejohle

Einer leidet unabhängig davon, ob die Akteure bekleidet oder unbekleidet auftreten: der Rasen. Deshalb ist dessen Pflege so wichtig. Also düst einer nach dem Training auf dem motorisierten Mähgerät über die grüne Pracht, während seine Kollegen mit Harke und Gießkanne den Untergrund pflegen. Danach schauen sich die Kicker die ersten Bilder des Fotografen an. Das Gejohle ist groß. Selten hat eine Fußballmannschaft so viel bei einem Training gelacht.

Weihnachten ist nicht mehr weit und der Kalender bald fertig. Dann wird sich zeigen, ob die Spieler nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch unterm Weihnachtsbaum eine gute Figur machen.