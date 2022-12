Als Pelé mit dem FC Santos die Zuschauer im Stuttgarter Neckarstadion begeisterte

Nach langer Krankheit starb Pelé im Alter von 82 Jahren, doch in Erinnerungen wird "O Rei" ewig leben. Im Gedächtnis bleibt den Fans im Südwesten auch ein Gastspiel des brasilianischen Superstars mit seinem FC Santos beim VfB Stuttgart 1963.

Der "König des Fußballs" ist tot. Pelé starb im Alter von 82 Jahren im Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo im Kreise seiner Familie.

Bereits seit langem an Dickdarmkrebs erkrankt

In dem Hospital hatte die brasilianische Legende schon seit dem 29. November gelegen. Pelé litt bereits seit langem an Dickdarmkrebs. Laut Mitteilung seines Krankenhauses hatte er zuletzt "umfangreichere Pflege zur Behandlung von Nieren- und Herzversagen" benötigt. Nun hat er seinen letzten Kampf verloren.

Pelé war als Spieler dreimal Weltmeister

Während Sportgrößen, Politiker und Berühmtheiten auf der ganzen Welt Pelé kondolieren, bleibt die Erinnerung an seine fußballerischen Großtaten für alle Zeiten lebendig. Edson Arantes do Nascimento, wie der Superstar mit bürgerlichem Namen hieß, gewann in seiner 21 Jahre langen Karriere zahlreiche Titel. An erster Stelle stehen hierbei die drei WM-Triumphe mit der Selecao 1958, 1962 und 1970.

"O Rei" - der König

Pelé ging als jüngster Torschütze in einem WM-Finale in die Geschichte ein, als er 1958 in Schweden gegen die Gastgeber mit 17 Jahren und 249 Tagen zweimal traf. Der Weltverband FIFA hatte ihn - ebenso wie den Argentinier Diego Maradona - zum "Spieler des 20. Jahrhunderts" gekürt. Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist Pelé bis heute Rekordtorschütze Brasiliens. Deshalb wurde er "O Rei" (der König) genannt. Pelé hat den Fußball geprägt wie wohl kein anderer.

Den Fans im Südwesten dürfte indes auch ein anderes Match in Erinnerung bleiben. Nämlich ein Gastspiel des FC Santos mit Superstar Pelé, gerade mit Brasilien zum zweiten Mal Weltmeister geworden, beim VfB Stuttgart am 08. Juni 1963. Für die gastgebenden Schwaben eine ganz besondere Partie.

Wer damals das Glück hatte, im vollbesetzten Neckarstadion dabei sein zu dürfen, bekam aber kein Spektakel geboten. Der gastgebende VfB war auf Sicherheit bedacht, der brasilianische Spitzenklub riss sich auch kein Bein aus. Oder wie es der damalige ARD-Kommentator ausdrückte: "Ökonomischer Fußball." Doch das war egal. Pelé und die Superstars des FC Santos live zu sehen - eine Erinnerung für die Ewigkeit.

Pelé mit Tor und Vorarbeit

Santos setzte sich letztlich verdient mit 3:1 durch, der damalige Stuttgarter Schlussmann Günter Sawitzki verhinderte eine höhere Niederlage. Und Pelé? Der holte gegen Klaus-Dieter Sieloff einen Elfmeter heraus, den er auch selbst zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelte. Zum 1:2 leistete Pelé die Vorarbeit und auch ansonsten ließ er sein Können immer wieder aufblitzen.

Der brasilianische Superstar Pelé (re.) im Freundschaftsspiel gegen den VfB Stuttgart picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Doch das Ergebnis war an diesem Junitag 1963 letztlich zweitrangig. Alleine die Tatsache, dass Pelé und der FC Santos sich beim VfB Stuttgart die Ehre gegeben hatten, zählte. Und bleibt in Erinnerung. Wie so vieles bei Pelé - dem König des Fußballs.