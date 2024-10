Mulgheta Russom: Ohne Blindenfußball geht es nicht mehr

Mulgheta Russom ist seit einem Autounfall blind. Aufgegeben hat er sich trotzdem nie. Heute spielt er Blindenfußball und arbeitet als Fitnesstrainer beim MTV Stuttgart.

Ein rasselndes Geräusch ist auf dem Kleinspielfeld des MTV Stuttgart zu hören. Näher am Platz wird erkennbar: Dort trainiert die Blindenfußballmannschaft des MTV. Blindenfußball? Wie kann das funktionieren? Tatsächlich relativ einfach: Den Ball nehmen die Spieler über eingebaute Rasseln akustisch wahr. Gegner müssen sich mit dem spanischen Ausruf "Voy!", was so viel heißt wie "Ich komme", ankündigen. Außerdem gibt es Informationen von Guides, Trainer und dem sehenden Torwart.

Einer dieser Spieler ist Mulgheta Russom. Er ist einer der besten deutschen Blindenfußballer und Kapitän beim MTV. In der Nationalmannschaft war Russom lange Zeit Rekordtorschütze. Wenn er sich über das Spielfeld bewegt, fällt es schwer zu glauben, dass er nichts sieht. Mit einer unglaublichen Ballkontrolle und Leichtfüßigkeit scheint es, als wäre die Orientierung kein Problem für ihn.

Das mag auch daran liegen, dass Russom früher bei der TSG Tübingen in der Landesliga gekickt hat. Der gebürtige Eritreer machte schon immer gerne Sport. Ob Joggen oder Boxen, Russom hatte schon immer einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Dieser half ihm auch, sich nach einem tragischen Autounfall ins Leben zurückzukämpfen.

Ein Moment der alles verändert

Am 3. Oktober 1998 änderte sich für Mulgheta Russom alles. Erinnerungen, wie genau das passiert ist, hat er keine. Er knallte mit seinem Auto gegen einen Baum und überlebte schwer verletzt. Nach drei Monaten im Koma und einem fiebrigen Infekt verlor er sein Augenlicht. Aufgeben – für Mulle, wie er von allen genannt wird, keine Option. "Ich hatte ja keine Wahl. Ich habe mich für die gute Seite entschieden und habe mein Leben neu aufgebaut." Das gelang ihm mit viel Ehrgeiz und seinem Humor. "Ich habe zeitnah wieder angefangen Sport zu treiben und mich nach und nach ans Leben ranzukämpfen."

Vor allem Leichtathletik und Krafttraining haben es Russom zunächst angetan. Blindenfußball gab es zu der Zeit in Deutschland nämlich noch gar nicht. In dieser Sportart ist er einer der Pioniere hierzulande. Nach einem Anruf 2006 kommt er vom Blindenfußball dann jedoch nicht mehr weg.

Sein ehemaliger Trainer fragte ihn, ob er Blindenfußball ausprobieren möchte. Gehört hatte Russom davor noch nie etwas von der Sportart. Nach diesem Anruf hat er es ausprobiert und war sofort begeistert. "Zuerst fand ich es witzig, dass der Ball Geräusche macht, aber es war schön. Dann habe ich mich da reingearbeitet und jetzt geht es ohne Blindenfußball nicht mehr."

Mulgheta Russom und der Blindenfußball – Eine Erfolgsgeschichte

In Deutschland zählt Mulgheta Russom zu den besten Blindenfußballern. Von Beginn an spielte er mit dem MTV Stuttgart in der Blindenfußball-Bundesliga und in der Nationalmannschaft. In dieser Zeit konnte er einige Erfolge feiern. Der MTV ist mit sieben Meisterschaften Rekordsieger. In der Saison 2024 verpasste das Team von Russom den achten Titel denkbar knapp und landete punktgleich mit dem FC St. Pauli auf dem zweiten Platz.

Dabei war in der abgelaufenen Spielzeit die Konstellation eine ganz besondere. Den ersten und vierten Platz trennte vor dem letzten Spieltag nur ein Punkt und die vier Mannschaften spielten alle gegeneinander – der Tabellenführer gegen den Dritten und Platz zwei gegen vier. Der MTV, als viertplatzierte Mannschaft, musste sein Spiel gegen Borussia Dortmund gewinnen und gleichzeitig auf ein Unentschieden in der anderen Partie hoffen, um die Saison als Meister zu beenden.

In der Blindenfußball-Bundesliga gibt es sogenannte Städte-Spieltage, dort spielen alle Mannschaften an jeweils einem Tag in der gleichen Stadt. Am Final-Spieltag in Darmstadt konnte sich der MTV Stuttgart mit 2:1 gegen Borussia Dortmund durchsetzen. In der letzten Partie der Saison 2024 gewann allerdings St. Pauli mit 1:0 gegen Marburg und durfte dank der besseren Tordifferenz die Meisterschale in den Himmel strecken.

In der kommenden Saison wird Russom mit Sicherheit wieder Vollgas geben, um die achte Meisterschaft nach Stuttgart zu holen. "Es ist immer das Ziel, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen und vielleicht auch mal was mit der Nationalmannschaft zu reißen", so definiert er seine ambitionierten Ziele. Der MTV ist dabei nicht nur der Verein, bei dem Russom seine sportlichen Ambitionen ausleben kann, sondern auch gleichzeitig sein Arbeitgeber.

Erster blinder Fitnesstrainer in Deutschland

Im Fitnessstudio des MTV arbeitet Russom als Fitnesstrainer und ist spezialisiert auf Nacken- und Schulterverspannungen. Auf dem Weg zu den Geräten legt Russom seine Hand auf die Schulte der Kunden und lässt sich führen. Dabei erkennt er schnell mögliche Fehlhaltungen und kann sich passende Übungen überlegen.

Die richtige Ausführung der Übungen ertastet Russom auch mit seinen Händen. So erkennt er sogar kleinste Fehler, die mit bloßem Auge möglicherweise nicht erkennbar wären. Das passiert selbstverständlich alles in Absprache mit den Kunden, die mit seiner Arbeit sehr zufrieden sind. So auch Antje Wist. Nach ihrem ersten Termin bei Russom resümiert sie: "Mulgheta erkennt sehr gut wie man die Übung ausführt und ich finde es super, wie er das macht."

Sowohl beim Fußballspielen als auch bei der Arbeit: Russom strahlt stets positive Energie aus. Damit ist er ein wahres Vorbild. So auch für Michel Rayer. Der Zehnjährige trainiert seit dem Sommer beim MTV und beschreibt Russom als "freundlichen Riesen". Woher er weiß, dass Russom deutlich größer ist? "Seine Stimme kommt von weit oben", lautet die simple Antwort von Michel.

Während dem Training gibt nicht nur der Trainer hilfreiche Tipps an den Nachwuchs, auch Mulgheta Russom nimmt sich immer wieder etwas Zeit und erklärt seinen Mitspielern, wie sie sich in verschiedenen Situationen am besten verhalten. Es scheint, als wüsste er genau, was um ihn herum passiert – ohne es zu sehen. So ist es nicht verwunderlich, dass er Kapitän des Rekordmeisters ist. Eine Rolle, für die Mulgheta Russom wie geschaffen scheint.