Hans Peter Müller-Angstenberger trainierte 17 Jahre die Volleyballer des TV Rottenburg. Der studierte Theologe ist einer, der über den Tellerrand hinaus blickt. Jetzt kritisiert er den Neustart des Profifußballs.

Hans Peter Müller-Angstenberger (47) gilt in Rottenburg als "Mr. Volleyball". 17 Jahre trainierte der Vulkan am Spielfeldrand die Volleyballer des TVR, führte sie von der Regionalliga in die Bundesliga. Im März 2019 trat er zurück. Müller-Angstenberger wuchs mit dem Fußball auf, spielte als Jugendlicher beim SV Wurmlingen. Sein Vater leitete Jahrzehnte lang den Fußballverein. Heute ist der Fußball aber nicht mehr Müller-Angstenbergers Welt. Zumindest nicht der Profifußball. Entsprechend kritisch bewertet der studierte Theologe, der am Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg katholische Religion und Deutsch unterrichtet, den Neustart in der Fußball-Bundesliga. Im Gespräch mit SWR Sport plädiert er dafür, innezuhalten und einen nachhaltigen Neuanfang zu wagen.

SWR Sport: Die Fußball-Bundesliga soll voraussichtlich am 15. Mai wieder starten - mit Geisterspielen. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?

Müller-Angstenberger: Ich sehe das mit Sorge. Ich weiß nicht, ob der Fußball sich damit einen Gefallen tut. Es wird offensichtlich, dass es vor allem um wirtschaftliche Interessen geht. Ich frage mich: Warum eine Sonderbehandlung für den Fußball? Andere Einrichtungen wie Gaststätten, Opern, Konzerthäuser, Restaurants oder Schulen leiden auch unter den Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie. Sie haben aber keine Sonderrechte, um wieder zu öffnen. Vor allem haben sie keine Impftests, um das tun zu können. Es gibt offensichtlich politische Interessen, die diesen Sonderweg des Fußballs befördern nach dem Motto "Wir öffnen wieder Brot und Spiele".

Die Profivereine im Fußball können sich diese Tests aber offensichtlich leisten...

Da beginnt für mich der Widerspruch. Einerseits will man mit dem Neustart die Bundesliga wirtschaftlich retten. Andererseits haben schon viele Experten gesagt, es sei genügend Geld im Fußball, so dass es auch bei einem Saisonabbruch eine Zukunft gibt. Warum setzt man zum Beispiel nicht bei den hohen Gehältern im Fußball an, um in den nächsten Monaten überleben zu können? Ich glaube, der Fußball kann diese Saison überleben, ohne jetzt wieder mit Geisterspielen einzusteigen. Aber es scheint offensichtlich andere Interessen zu geben.

Einzelne Spieler wie Birger Verstraete (1. FC Köln) haben öffentlich Bedenken hinsichtlich eines Neustarts zum jetzigen Zeitpunkt geäußert. Die Profis machen sich Sorgen um ihre eigene Gesundheit und die ihrer Familien. Von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) wurde den Vereinen und den Spielern daraufhin eine Art "Maulkorb" verpasst.

Das war sehr merkwürdig. Ein Spieler äußert sich besorgt und innerhalb kurzer Zeit wird diese Meldung relativiert. Wir alle haben momentan viele Fragen. Das lässt ja niemanden kalt. Was macht diese Krise wirklich mit mir? Was macht das mit einem Leistungssportler? Wir wissen, dass ein Grippevirus zu Herzmuskel-Entzündungen führen kann. Auch solche Dinge wären jetzt möglich, gerade unter einer Vollauslastung der Profis. Die Spieler gehen an ihre Leistungsgrenze und sind vielleicht doch infiziert. Wir wissen doch gar nicht, was dann passiert. Die Rechte der Spieler oder der Blick auf den Sportler als ganze Person treten in den Hintergrund. Der Fußballprofi wird betrachtet als einer, der jetzt das Geld zu verdienen und zu funktionieren hat.

Wie erklärt man eigentlich den vielen Kindern und Jugendlichen, dass sie selbst nicht kicken dürfen, sondern nur die Profifußballer?

Solange wir unsere Kinder nicht wieder laufen und spielen lassen können, solange macht es für mich keinen Sinn, dass der Profifußball beginnt. In meinem Umfeld freuen sich die jungen Leute zwar auf die Fußball-Bundesliga, aber sagen: "Dann darf ich das aber auch." Es reißt unsere Gesellschaft auseinander, wenn bestimmte Bereiche Sonderbehandlungen bekommen, andere Bereiche aber stillhalten müssen.

Haben Sie den Eindruck, es gibt noch eine Solidarität im Sport?

Wir tragen viele Werte im Sport vor uns her wie eine heilige Monstranz: Teamfähigkeit, Solidarität oder Verantwortungsbewusstsein. Jetzt käme es darauf an, Botschaften von den starken und reichen Sportarten zu den schwächeren Sportarten zu senden. Zu den Sportarten, die jetzt am Rande stehen und sich überhaupt nicht ins Spiel bringen können. Auch innerhalb der Ligen müssten die starken Vereine den schwächeren Klubs die helfende Hand zu reichen. Aber diese Solidarität spüre ich nicht. Man bleibt lieber weiter im Wettkampfmodus durch Geisterspiele. Warum kann man nicht entscheiden: Wir machen es anders. Wir spielen die Saison nicht fertig und geben uns Zeit, gemeinsam zu überlegen, was wir im Sport in Deutschland anders machen müssen.

Was sagt uns die jetzige Krise über das System Leistungssport?

Die viel gerühmten Werte des Sport sind unterhöhlt von einem System der Wirtschaftlichkeit und der Vermarktung. Der Sport an sich, die faire Auseinandersetzung zweier Athleten oder zweier Mannschaften und das Spielerische, tritt völlig in den Hintergrund. Der Leistungssportler ist eigentlich nur noch eine Art Metapher für etwas, das ganz anderen Interessen dient. Er hat zu funktionieren. Man benutzt ihn, um andere Dinge zu realisieren.

Wie lange wird der Fußballfan diese wirtschaftliche Gier noch mittragen?

Ich glaube, dass viele Verantwortliche im Fußball etwas unterschätzen. Ich nehme in meinem Umfeld und Freundeskreis wahr, dass die Fußballwelt sehr gespalten ist. Viele sagen: Wir wollen diese Fußballspiele jetzt gar nicht. Es gibt doch gerade viel Wichtigeres als Fußball oder Sport überhaupt. Lasst uns mal runter kommen. Lasst uns mal nachdenken. Lasst uns etwas neu aufbauen, das viel tragender und nachhaltiger ist und vielleicht viel gesünder. Ich glaube nicht, dass das Bedürfnis der Menschen derzeit ist, einfach so weiter zu machen wie bisher. Ich spüre eher, dass viele junge Menschen - wie meine Schüler - sehr nachdenklich sind. Innehalten und Zukunft gestalten ist jetzt angesagt.

Das Gespräch führte Johannes Seemüller.