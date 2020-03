Ein Roter Teufel! Am 1. Juli 1999 wechselt Miroslav Klose zum ruhmreichen FCK. Zuvor spielt er von 1987 bis 1997 in der Jugend für die SG Blaubach-Diedelkopf, ehe er zwei Jahre lang für den FC Homburg 08 die Kickschuhe schnürt. In der zweiten Mannschaft der "Lautrer" überzeugt Klose und feiert am 15. April 2000 sein Bundesliga-Debüt.

