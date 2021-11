Der Countdown läuft: In genau einem Jahr beginnt die WM 2022 in Katar (21. November bis 18. Dezember). Das Turnier fühlt sich falsch an - und ist doch die konsequente Fortführung der Entwicklung der letzten Jahre, findet SWR-Sportredakteur Philipp Sohmer.

Irgendwie passt es nicht zusammen. Spektakuläre Stadien, mitten in die Wüste gestampft. Fußballtempel im Ödland mit allen nur erdenklichen Extras. Alles perfekt für die Wichtigen und die Superwichtigen, sogar mit Aircondition für die Spieler. Gebaut in einem Land, in dem Fußballspiele der ersten Liga oft vor weniger als 100 Zuschauern gespielt werden.

Wer soll sich da wohl fühlen?

Man fragt sich: Wer soll die atemberaubenden Arenen nach der WM füllen? Und: Wer fühlt sich in den überdimensionierten VIP-Logen, die Gastarbeiter unter teilweise unwürdigen Bedingungen gebaut haben, wohl? Gastarbeiter, die ausgebeutet und eingesperrt werden.

Der WM-Gigantismus ist fehl am Platz

Fakt ist: Katar hat viel getan, viel verbessert für die Arbeiter. Auch wenn noch längst nicht alles gut ist, muss man die Bemühungen würdigen. Und trotzdem fühlt sich diese WM an, als sei sie aus der Zeit gefallen. Nachhaltigkeit oder Ressourcenschonung? Fehlanzeige! Im Land mit dem drittgrößten CO2-Fußabdruck der Welt pro Einwohner und mit einer immensen Wasserknappheit, wirkt der WM-Gigantismus fehl am Platz.

Allerdings ist die WM in der Wüste nur die konsequente Fortführung der Entwicklung der letzten Jahre. Wer die Party zahlt, darf eigentlich alles. Ob ethisch korrekt, ob sinnvoll für die Allgemeinheit - völlig egal. Hauptsache, alle verdienen gut und es gibt schicke Bilder. Was davor und danach passiert, interessiert keinen so richtig. Die Ideale des Sports wurden schon lange vor Katar in die Wüste geschickt.