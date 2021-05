per Mail teilen

Jens Lehmann hat Dennis Aogo in einer WhatsApp-Nachricht als "Quotenschwarzen" bezeichnet. Eine unverzeihliche Dummheit des früheren Torhüters, findet SWR-Sportredakteur Johann Schicklinski.

Jens Lehmann hat als Torhüter eine tolle Karriere hingelegt. So wurde er unter anderem mit Borussia Dortmund Deutscher Meister, stand mit Arsenal London im Champions-League-Finale und hütete bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 das deutsche Tor.

In der Endphase seiner langen Laufbahn spielte er mit dem VfB Stuttgart sogar noch einmal in der Champions League. Bereits damals fiel Lehmann immer mal wieder mit Eskapaden auf, ob er nun Gegner an den Haaren zog, einen Schuh aufs Tor warf, einem Fan die Brille klaute oder die Erziehung von Balljungen bemängelte. Doch diese Mätzchen verzieh man ihm ob seiner Leistungen.

Irrlichtern durch die Öffentlichkeit

Die "Karriere nach der Karriere" hat der 51-Jährige indes weit weniger gut hinbekommen. 2018 irritierte der Ex-Keeper mit einem merkwürdigen Statement zum Outing seines früheren Mitspielers Thomas Hitzlsperger. Ähnlich irrlichternd wirkten seine Aussagen zum Suizid von Robert Enke oder zur Corona-Pandemie, die er lange nach Ausbruch der weltweiten Infektionskrankheit immer noch verharmloste und mit der Grippe verglich. Nein, abseits des Feldes hat Lehmann seine Rolle noch nicht gefunden.

Doch alle bisherigen Ausfälle waren Petitessen im Vergleich zu seiner WhatsApp-Nachricht, die er versehentlich an Dennis Aogo geschickt und die dieser öffentlich gemacht hatte. "Ist Dennis eigentlich euer qotenschwarzer" hatte Lehmann geschrieben, inklusive Rechtschreibfehler und garniert mit einem Lachsmiley. Er bezog sich dabei auf Aogos Tätigkeit als Experte des Fernsehsenders Sky.

Halbherzige Entschuldigung

Das ist nicht nur eine rassistische Aussage, sondern auch eine absolute Dummheit. Sie zeugt von Alltagsrassismus. Das ist deutlich zu verurteilen und kann nicht als geschmackloser Scherz abgetan werden.

Nicht besser, sondern schlimmer macht es die Tatsache, dass Lehmann sich nach seinem Fauxpas kleinlaut entschuldigt hat. Denn dabei demonstrierte er, dass er nichts verstanden hat. Die Nachricht sei "überhaupt nicht so gemeint" gewesen, "sondern positiv". Es sei "unglücklich ausgedrückt" gewesen: "Da die WhatsApp von meinem Handy rausging, übernehme ich die Verantwortung dafür. Es war eine private Nachricht."

Lehmanns Jugendverein erteilt Hausverbot

Die ohnehin nur halbherzige Entschuldigung kam zu spät. Die verdienten und logischen Konsequenzen folgten rasch. Bei Hertha BSC ist Lehmann seinen Sitz im Aufsichtsrat los.

Die TV-Sender Sky und Sport1 kündigten an, Lehmann nicht mehr als Experten einzuladen. Die "Laureus World Sports Academy" suspendierte den Ex-Keeper "auf unbestimmte Zeit von seiner Rolle als Laureus-Botschafter". Sein Jugendverein, der Heisinger SV, erteilte dem 51-Jährigen Hausverbot.

Es sind harte Konsequenzen, der Ex-Keeper ist gebrandmarkt und vorerst wohl nur schwer vermittelbar. Aber er ist alleine und selbst dafür verantwortlich. Lehmann hat sich selbst ins Abseits gekickt. Somit war die rassistische Nachricht das schlimmste Eigentor seiner Karriere.