Der Profifußball muss endlich seiner Vorbildrolle gerecht werden

Joshua Kimmich outete sich unlängst als bislang ungeimpft. Beim zurückgetretenen Werder-Trainer Markus Anfang steht der Verdacht der Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats im Raum. Der Profifußball wird seiner Vorbildrolle nicht gerecht, findet SWR-Sportredakteur Johann Schicklinski. Daher sollte es eine Impfpflicht für diese Berufsgruppe geben.

Joshua Kimmich gilt als ultra-ehrgeiziger Spieler. Der Bösinger, der für den FC Bayern München spielt, habe das sogenannte "Sieger-Gen", heißt es oft. Daher passe der beim VfB Stuttgart ausgebildete Mittelfeldspieler auch so gut zur "Mia san mia"-Mentalität beim deutschen Rekordmeister. Der sportliche Erfolg gehe ihm über alles - so zumindest sein bisheriger Ruf.

Doch Kimmich outete sich vor wenigen Wochen als Impfskeptiker. Imagemäßig ein Super-GAU für den eigentlichen Musterprofi - hatte er doch beispielsweise eine viel beachtete und auch erfolgreiche Anti-Corona-Kampagne in die Welt gerufen. Doch es gab - noch viel bedeutender - auch Auswirkungen, die die Ausübung seines Berufs betreffen. Zunächst musste Kimmich in Corona-Quarantäne und fehlte somit dem FCB und der deutschen Nationalmannschaft. Nun, gerade erst aus der Zwangspause zurückgekehrt, musste der gebürtige Rottweiler wegen des Kontakts zu einer positiv getesteten Person im privaten Umfeld in eine erneute Quarantäne. Der FC Bayern verlor ohne seinen Mittelfeldstrategen mit 1:2 bei Kellerkind FC Augsburg.

Kimmich schadet seiner Mannschaft

Man muss es klar sagen: Kimmich schadet mit seinem Verhalten seiner Mannschaft, obwohl er täglich sieht, dass andere - geimpfte - Musterprofis wie Robert Lewandowski oder Thomas Müller Leistung bringen.

Dürfen ungeimpfte Profis bald nicht mehr mitspielen?

Der Fall Kimmich ist auch deshalb so brisant, weil gleichzeitig in vielen Bundesländern die erlaubte Stadion-Auslastung wieder reduziert wird. Auf Sicht drohen Geisterspiele - oder sind bereits Realität. Dazu häufen sich Forderungen nach 2G-Regelungen für Aktive, sprich Spieler, Trainer und Betreuer. Dann wären Profis wie Kimmich komplett außen vor.

Anfang in Bremen schon wieder Geschichte

Beim SV Werder Bremen ist indes das Kapitel Markus Anfang schon wieder zu Ende. Nach nicht einmal einem halben Jahr trat der Trainer zurück, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn in der sogenannten "Impfpass-Affäre" ermittelt. Der Vorwurf: Angebliche Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats. Der Rücktritt des SVW-Coaches ist zwar kein Schuldeingeständnis, lässt aber zumindest Spielraum für Vermutungen. Der Verdacht wurde jedenfalls nicht aus der Welt geschafft. Stattdessen knapp anderthalb Tage nach Bekanntwerden der Ermittlungen Anfangs Rücktritt - am Tag des Topspiels zwischen den Hanseaten und dem FC Schalke 04. Damit geht es am Spieltag nur noch um die Personalie Anfang, der Zweitliga-Kracher rückt komplett in den Hintergrund.

Nur zwei Beispiele von vielen. Mittlerweile ist bekannt, dass es im deutschen Profifußball trotz der privilegierten Situation einige Impfskeptiker gibt. Der Unterschied zur Normalbevölkerung: Dort riskiert man je nach Alter und Vorerkrankungen das eigene Leben und das Leben anderer. Profifußballer sind indes weder selbst besonders gefährdet noch dürften sie viel Kontakt mit verletztlichen Personengruppen haben. Gefährdet wird somit vor allem der Erfolg oder sogar die ganze eigene Karriere, nicht die eigene Gesundheit. Doch selbst hier gibt es Ausnahmen - siehe Rune Jarstein von Hertha BSC (Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Infektion im April, erst seit September wieder im Training) oder Jonathan Schmid vom SC Freiburg.

Ob im Sport oder in der Gesellschaft lautet jedenfalls die Frage: "Wie bewegt man diese Menschen zur Impfung?" Was sich bisher gezeigt hat, ist, dass Appelle anscheinend nicht überzeugend genug sind oder schlicht nicht durchdringen. Die Fronten scheinen verhärteter denn je.

Impfpflicht für Profifußballer?

Zumindest in der Berufsgruppe Profifußball gäbe es aber einen Hebel: Hier sollte es eine Impfpflicht geben - ebenso wie sie Bund und Länder für Mitarbeitende in Heil- und Pflegeberufen gerade beschlossen haben. Denn es ist nicht nachvollziehbar, dass der sportliche Erfolg oder sogar die berufliche Zukunft riskiert werden, statt sich impfen zu lassen. Und der Profifußball würde zudem seiner Vorbildrolle gerecht werden.