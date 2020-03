In Italien sind fast alle Geschäfte geschlossen, die USA verhängen einen Einreisestopp für Europäer. In Deutschland werden Konzerte abgesagt, der Schulunterricht wird eingestellt. Nur der deutsche Fußball beklagt finanzielle Einbußen oder mentale Nachteile für die Kicker. Geht’s noch?

"Es gibt Wichtigeres als Fußball". Diesen Satz habe ich schon so oft gehört, dass er Gefahr läuft, von einem Gehörgang zum anderen durch zu rutschen, ohne dass er mein Hirn erreicht.



"Es gibt Wichtigeres als Fußball“ - sagten sie alle mit betroffener Trauermiene, nachdem sich vor gut zehn Jahren Fußball-Nationaltorwart Robert Enke das Leben genommen hatte. Er litt unter Ängsten und Depressionen. Alles sollte danach anders werden. Fast nichts hat sich geändert. Kaum ein Fußballprofi, der sich traut, öffentlich über Schwächen oder psychische Probleme zu reden.

Narzissmus in kurzen Hosen

"Es gibt Wichtigeres als Fußball“ – sagen jetzt angesichts der grassierenden Corona-Epidemie Max Eberl, Jürgen Klopp und andere Verantwortliche des Fußballs. Aber sie sind eher die Ausnahme. Von den meisten Vereinsvertretern und Beobachtern höre und lese ich vor allem larmoyantes Gejammere: Über die ausbleibenden Einnahmen und die fatalen wirtschaftlichen Folgen. Über den Verlust der Faszination des Spiels ohne Fans. Psychologen weisen sogar darauf hin, dass den Profis beim Einlaufen und beim Spiel selbst die Bewunderung der Anhänger fehle. Die kurzbehosten Millionäre, häufig narzisstische Persönlichkeiten, seien darauf angewiesen, von den Rängen bewundert und bejubelt zu werden. Und die Fans dürfen ihre Plakate und Banner mit üblen Beleidigungen und Schmähungen in den kommenden Wochen leider nicht in die TV-Kameras und Objektive der Fotografen halten. Es ist aber auch ein Kreuz mit dem Corona-Virus.

Gejammer trotz Umsatzrekord

Jetzt mal im Ernst, liebe Fußball-Funktionäre und Freunde des gepflegten Kurzpassspiels. In der vergangenen Saison haben die 18 Bundesliga-Vereine der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Umsatzrekord von über vier Milliarden Euro beschert, auch in der 2. Bundesliga lag der Gesamterlös mit 782 Millionen Euro auf Rekordniveau. Während andere Sportverbände wie die Deutsche Eishockey Liga (DEL) die gesellschaftliche Bedeutung und Brisanz der Virus-Entwicklung längst erkannt und ihre Saison bereits für beendet erklärt haben, während die Basketball-Klubs der BBL angesichts eines drohendes Saison-Aus um ihre Existenz zittern, treiben es die Fußball-Oberen auf die Spitze. Sie hangeln sich von Sitzung zu Sitzung und hoffen auf die örtlichen Gesundheitsämter, um die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs zu sichern - am besten noch mit Zuschauern.

"Herr, schmeiß Hirn ra!"

Im Schwabenland würde man diesen geistigen Krämerseelen zurufen: "Herr, schmeiß Hirn ra!". Übersetzt: "Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!". Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau hat den Fußball-Nostalgikern dieser Tage ins Gewissen geredet und gesagt: "Es geht um Leben und Tod."

Auch wenn der Fußball das noch nicht verstanden hat: Auch der Deutschen liebstes Spiel wird in Kürze seinen Betrieb einstellen müssen. Die Saison wird nicht zu Ende gespielt werden. Es wird im Jahr 2020 keinen Deutschen Meister geben. So what? Dann wird eben die Auf- und Abstiegsregel ausgesetzt, dann wird die Bundesliga in der kommenden Spielzeit mit 20 oder 21 Teams besetzt sein. Wir werden für alles Lösungen finden.

Kümmern wir uns - mal nicht um Fußball

Kümmern wir uns in diesen Tagen vielleicht verstärkt um andere Dinge und andere Menschen. Um unsere Kinder, unsere Partner, unsere Eltern, hilfsbedürftige Menschen oder einfach mal um uns selbst. Während die Fußballarenen in diesen Tagen gähnen vor Leere, könnten wir in unseren rastlosen Seelenstadien Gladiatoren der Gelassenheit einlaufen lassen und ihnen zujubeln.



Es gibt Wichtigeres als Fußball.