Mein Sportmoment 2021: Der Mainzer Nicht-Abstieg

Es ist das Los eines Sportjournalisten, häufig nur eine Momentaufnahme beschreiben zu können. Doch es gibt Momente, die zu groß sind für einen alleine und die erst in der Rückschau ihre wahre Größe entfalten. So wie mein Sportmoment 2021: der Klassenerhalt von Mainz 05.

Es gibt Tage und Ereignisse, die sind nicht gemacht für Sportjournalisten, sondern für Chronisten. Da wo ein Journalist sich den eigenen Hang zur Romantik verwehrt, weil er droht, dem Kitsch anheim zu fallen, darf der Chronist hemmungslos auf die bedeutungsschwangere Romantikdrüse drücken.

Zum Zuschauen verdammt

Am Ende der Hinrunde 20/21 hatte Mainz 05 nur sieben Punkte. Noch nie hatte eine Mannschaft die Klasse mit weniger als zehn Punkten zur Hin-Serie gehalten. Am 15. Mai 2021, am 33. Spieltag, kann für die seit neun Spielen ungeschlagene Mannschaft von Bo Svensson bereits am Samstagnachmittag - vor dem eigenen Spiel am Sonntag gegen den BVB - auf der Couch der Klassenerhalt gelingen. Mannschaft, Trainer und Betreuer sind im Team-Hotel wie die Fans bereits während der gesamten Rückrunde wegen Corona zum bloßen Zuschauen verdammt.

Elf Meter Spannung

Sollten Bielefeld und Bremen nicht gewinnen, bliebe Mainz in der Bundesliga. Bielefeld spielt gegen die TSG Hoffenheim nur 1:1. Doch Bremen rennt noch gegen die Augsburger an, die knapp mit 1:0 führen. In der 90. Minute gibt es einen Strafstoß für die Fuggerstädter - elf Meter Spannung. Daniel Caligiuri hebt den Ball auf. Sein Bruder Marco hat für die 05er gespielt. Eine ganze Stadt hält die Luft an. In meinem Gehirn schlägt nur noch das Herz. Der Torwart hat die Ecke, aber nicht den Ball.

Was folgt, ist eine Explosion, festgehalten auf einem wackeligen Handyvideo, das aus dem Mannschaftshotel um die ganze Welt gehen wird. Stühle fliegen, Getränke spritzen an die Decke. Die ganze Stadt Mainz ein einziger ungläubiger Schrei. Nur elf Meter für Daniel Caligiuri, aber eine ganze Welt für alle Mainzer. Der FSV hält die Klasse. Ich verlier‘ die Nerven, bin nicht auf dem harten Boden der Realität, aber auf dem Teppichboden meines Wohnzimmers angekommen.

Ein Fall für die Chronisten

Mainz bleibt erstklassig - am gleichen Spieltag, an dem zehn Jahre zuvor das letzte Spiel am Bruchweg ausgetragen worden war. Am exakt gleichen Tag, an dem vor fünf Jahren Vereins-Ikone Elkin Soto nach seiner schweren Knieverletzung anstelle von Innenverteidiger Leon Balogun eingewechselt wurde, der nun wie zum Dank dafür 1400 km entfernt in Schottland an diesem Tag das erste Mal seit zehn Jahren mit den Glasgow Rangers die Meisterschaft holt. Mainz hält die Klasse an dem Tag, an dem sich Benedikt Engelberts, Felicitas Boos und ich das erste Mal vor sechs Jahren im Block getroffen haben, was schließlich zum Podcast für Mainz 05 „Die Hinterhofsänger“ führte.

Und so laufen die Mainzer am heiligen Sonntag des 16. Mai, am 85. Geburtstags des verstorbenen Kardinals Lehmann, zuhause gegen den BVB auf. An diesem Spieltag hält Mainz 05 historisch die Klasse. Das ist keine Momentaufnahme, das ist ein Wimmelbild Hieronymus’schen Ausmaßes. Kein Ereignis für Journalisten: zu gescripted.

Am 33. Spieltag wird klar, Mainz 05 hat so viele Punkte in der Rückrunde gesammelt, dass sie die Hinrunde nicht hätten mitspielen müssen, um den direkten Abstieg zu vermeiden.

Große Emotionen

Nach dem Abpfiff in Augsburg weiß ich nicht wohin mit mir. Zuviele Emotionen für zu wenig Mensch, ich brauche Luft. Und so stehe ich schließlich vor dem Team-Hotel. Mit mir 60 andere, die auch nicht wissen wohin mit sich und nochmal 20 weiteren, die einen Plan im Rucksack haben: Auf Abstand dabei, aber genug Menschen für die Menge an Emotionen sein. Doch irgendwann hält es keinen mehr. Die Mannschaft auf der Terrasse, die Fans darunter, der gesperrte Biergarten gestürmt, heute ist d a s unser Theaterplatz. Ich mittendrin.

Und dann tanzt Bo zu „Svensson gibt ein‘ aus, der Idiot!“ Tanzt um 19:05 Uhr im Volkspark und alle tanzen mit in diesem Moment. In einem Jahr, in dem die Sorge um die Liebsten häufig das war, was einer Umarmung am nächsten kam, ist für einige Stunden einfach mal alles gut, und der Sport schenkt einem diesen Moment voller Normalität. Dabei ist nichts daran normal, sondern alles historisch. Eben ein Fall für die Chronisten.